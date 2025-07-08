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遭爆公務出訪行程攜妻同行 張廖萬堅：妻子所有費用均自費

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部政務次長張廖萬堅遭爆因公務行程出國，卻攜妻子同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車等，張廖萬堅表示，妻子所有費用均自費。記者董俞佳／攝影
教育部政務次長張廖萬堅遭爆因公務行程出國，卻攜妻子同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車等，張廖萬堅表示，妻子所有費用均自費。記者董俞佳／攝影

教育部政務次長張廖萬堅遭爆公務行程出國，卻攜妻子同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車，且已非首次。張廖萬堅表示，妻子所有費用均自費，自己也僅由體育署支出機票及團體保險；至於法國的部分更是烏龍，太太早已在當地，完全未使用公務資源。

根據《鏡週刊》報導，張廖此次係代表台灣出席帛琉體育盛會，活動期間除與帛琉總統惠恕仁會面，也出席相關儀式，並透過臉書發文強調「帛琉政府高度重視與台灣的合作友誼」；但從周刊畫面可以看到，張廖妻子陸美良亦同行出國，且全程享有與公務員相同待遇，包括由體育署公務人員引導登機報到、使用禮遇通關與機場貴賓室等設施。

該份報導指出，張廖與妻子一同於6月28日上午現身桃園國際機場，夫妻倆在華航櫃台會合時，身邊已有公務員協助登機流程。且有目擊者透露，夫妻倆與體育署官員同搭班機出發，並於帛琉當地共乘大使館公務車出入。

張廖萬堅今天表示，當時奉派出國出席友邦邀約行程，但體育署經費不夠，於是自己表明自費前往即可，而太太隨行，則是因為自己外語沒那麼流利，太太可以協助翻譯，但是全程自費。

張廖萬堅表示，住宿費2萬2800元在出發前就以現金交給秘書，當地的餐費、生活費、日支費等可申請項目都完全未申請，交通也未使用大使館車輛，是到當地自費雇用司機及車輛，最後體育署僅有支出自己的機票及團保保險費224元。

遭爆公務出訪行程攜妻同行 張廖萬堅拿出單據，顯示妻子所有費用均自費。圖／教育部提供
遭爆公務出訪行程攜妻同行 張廖萬堅拿出單據，顯示妻子所有費用均自費。圖／教育部提供
遭爆公務出訪行程攜妻同行，張廖萬堅拿出單據，顯示妻子所有費用均自費。圖／教育部提供
遭爆公務出訪行程攜妻同行，張廖萬堅拿出單據，顯示妻子所有費用均自費。圖／教育部提供

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