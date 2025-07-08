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普發現金繼續等 王育敏：關稅特別條例視美最終稅率

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
面對是否處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團副書記長王育敏表示，特別條例要看最終被公布的關稅稅率，再來訂條例內容、需要的金額，這樣會更符合需要。記者屈彥辰／攝影
面對是否處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團副書記長王育敏表示，特別條例要看最終被公布的關稅稅率，再來訂條例內容、需要的金額，這樣會更符合需要。記者屈彥辰／攝影

川普政府自7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，我方目前尚未收到。面對是否處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團副書記長王育敏表示，特別條例要看最終被公布的關稅稅率，再來訂條例內容、需要的金額，這樣會更符合需要。

川普政府自7日開始，向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，川普公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關稅達40%。川普7日也簽署行政命令延長對等關稅寬限期至8月1日。川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）公布對日本和南韓的關稅通知函，美國預計8月1日起向兩國出口到美國的產品徵收25%的關稅。

王育敏說，越南是完全跟美國投降，美國所有進口零關稅，但關稅被課徵20%，日韓也高達25%，台灣沒有樂觀理由，產業界也有人發聲。如果順利，早有些好消息傳出，到現在行政院三緘其口，大家問到關稅的議題，好像都不敢對外透露。且鄭麗君兩度赴美，這樣的情況顯示談判過程應有些不順利的地方，愈是這樣，台灣應愈要有所準備。

王育敏表示，因應關稅特別條例要看最終被公布的關稅稅率，再來訂條例內容、需要的金額，這樣會更符合需要。她也向希望藍白停止推動爭議法案的民團喊話，希望公民團體可考量到國家大局，而不是現在急於做定論。萬一我方被課的關稅是高的，衝擊我方中小企業，可能營收會大受影響，當然可能會有大裁員，影響民眾生計，加上物價上漲，如果是這麼不好的情況下，還認為發一萬元現金，還稅於民，是沒有道理的嗎？

王育敏表示，當多數民眾工作、生活都受到影響時，政府有責任提出更妥善的因應方法，因此上周處理特別條例前，希望看關稅公布結果，目前仍無消息，也希望若行政院已知道現在關稅的情況，應提早對外公布，讓民眾跟所有中小企業有所準備，也可以知道關稅稅率，立法院處理特別條例時，可以修訂相關內容。

國民黨立委葛如鈞說，今年1月他隨立法院長韓國瑜參訪華府，了解到美方關注的是能源、貨幣經濟以及國安。國安部分，美國不管是哪一個政黨，都有反共、反獨裁的DNA跟主調，結果政府派出去的談判團隊當中的共諜疑雲，到今天都還沒有徹查清楚，用這樣的團隊跟美方談判，如何取得美方信任？相信全國民眾現在非常緊張，不是沒有道理。

台美 對等關稅 川普 王育敏 美國 鄭麗君

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