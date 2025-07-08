政院：尚未收到美關稅函 鄭麗君赴美協商中

美國川普政府7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，但台灣並未在首批14國的名單內。行政院方面表示，目前並未收到這項信件；另據了解，由行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊上周末再赴美做最後努力，政院指出，團隊目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

美國對等關稅90天寬限期預計於7月9日到期，川普日前預告7日中午將陸續針對未達成貿易協議的國家起寄出關稅通知函，決定未來的關稅稅率，並表示，沒有與美國達成貿易協議的國家恐回到「解放日」的高關稅稅率。

川普也在社群網路公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關稅達40%。根據通知函文，鄰近台灣的日本、韓國出口到美國的產品徵收25%的關稅，最高則是寮國、緬甸的40％，但台灣情況仍舊未明。

面對各界關注台美關稅談判進度，行政院三緘其口，僅稱雙方持續就關稅議題溝通磋商，沒有更多說明；但據了解，鄭麗君、楊珍妮上周末再率團赴美磋商，努力到最後一刻。

行政院發言人李慧芝今天指出，我國政府目前並未收到這項信件。與此同時，由鄭麗君率領行政院經貿談判總代表、政務委員楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。