日韓25%對等關稅還有轉圜 江啟臣：我方應爭取更好待遇

川普政府自7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，日韓均被課徵25%關稅。立法院副院長江啟臣今日表示，希望談判團隊盡最大的努力爭取最有利結果，台灣與日韓貿易有競爭性，如果能夠爭取到比日韓更好的待遇，對台灣來說有利。

川普政府自7日開始，向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，川普公布首批14國的內容，擬8月起課徵新的關稅稅率，最高關稅達40%。川普7日也簽署行政命令延長對等關稅寬限期至8月1日。川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）公布對日本和南韓的關稅通知函，美國預計8月1日起向兩國出口到美國的產品徵收25%的關稅。

美國針對日韓的關稅稅率已公布出來，而我方尚未公布。江啟臣今日表示，他還是希望談判團隊最後盡最大的努力，爭取台灣最大利益，談判就是「give and take」，這中間怎樣達到雙贏，台美彼此的經濟跟貿易有很大的互補空間，應該盡量爭取對台灣最有利的方案跟結果。

江啟臣表示，雖然日韓初步結果公布，看得出來日韓跟美國沒有達成任何協議，關稅稅率還是維持4月2日的水準，8月1日前，日韓是否還會再談，這還要觀察，日韓跟台灣之間的對外貿易某種程度具競爭性，我方還是要非常注意日韓的動態。

江啟臣呼籲，希望談判團隊盡最大的努力爭取最有利結果，尤其跟日韓相互競爭，如果能夠爭取到比日韓更好的待遇，對台灣來說有利。