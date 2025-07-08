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林佳龍：台灣總統直選確立兩岸對等存在 互不隸屬

中央社／ 台北8日電

外交部林佳龍表示，台灣由下而上推動民主化，1996年完成首次總統直選，成為代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀；而三次政黨輪替反映出台灣人民對於自由民主的追求與意志。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍7日應邀出席「世界國際法學會與美國國際法學會2025年亞太研究論壇」（2025 ILA-ASIL Asia-Pacific Research Forum）開幕式並致詞，與來自20多國、50餘位國際重要學者齊聚一堂。

林佳龍致詞表示，近來中國屢屢挑戰「以規則為基礎的國際秩序」，讓越來越多國家以軍艦通過台海等實際行動，強調台海是國際水域。此外，中國2005年制定「反分裂國家法」及2024年「懲獨22條」等法律戰工具，同時不當扭曲聯大第2758號決議，將該決議武器化成為武力犯台、打壓台灣國際參與的工具，並據此聲稱「台灣是中國一部分」及「台海是中國內海」等錯誤主張，明顯與事實及民主價值相互違背。

林佳龍說，去年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、澳洲、荷蘭、歐洲議會、英國、捷克等國議會相繼通過決議案，明確反對中國錯誤詮釋。美國政府高階官員也公開表達類似立場，國際對2758號決議的理解也逐漸趨於正確，明白該決議並未提及或排除台灣的國際參與。

林佳龍指出，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」簽署，取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明，中華人民共和國從未統治過台灣。自1980年代中期開始，台灣由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

林佳龍說，此後中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於自由及民主的追求與意志。

林佳龍說明，為回應國際地緣政治格局劇變與威權勢力擴張的威脅，總統賴清德發布「國安17項因應策略」，凸顯中國昭然若揭的野心，也讓國際更加認知到台灣並不隸屬中華人民共和國的事實，同時也讓中國設定的「兩岸框架」不攻自破，讓民主台灣與獨裁中國不只是區域問題，也是全球國家都需要共同面對的課題。

林佳龍進一步強調，台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越穩固。現在的台灣已是世界的台灣，中華民國台灣作為民主國家，是國際社會的良善力量，持續在全球抵禦威權勢力擴張的最前線，與理念相近國家攜手捍衛自由民主價值，守護區域和平、安全及繁榮。

2758號決議 台海 國安 外交部 林佳龍 賴清德

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