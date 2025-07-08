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丹娜絲颱風周春米北歐考察未返國 屏縣府：同步掌握防颱卻遭惡意抹黑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（右）丹娜絲颱風來襲，正在北歐出國考察。圖為去年天兔颱風來襲時，周春米主持應變中心。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米（右）丹娜絲颱風來襲，正在北歐出國考察。圖為去年天兔颱風來襲時，周春米主持應變中心。記者劉星君／翻攝

丹娜絲颱風襲台，屏東縣長周春米6月底出國考察北歐，未料行程中，台灣遇上颱風，縣府發言人鄞鳳蘭說，縣長雖無法趕回，但過程中與副縣長、災防中心密切聯繫，掌握狀況，「但卻遭攻擊，將辛苦奔走行程變得像旅遊行程，這不是抹黑，什麼是抹黑？」

鄞鳳蘭說，考察北歐早在一年前即規畫，行程緊湊精實，考察目的是為屏東未來將興建3座大型圖書館、促進城市永續發展，拜訪丹麥芬蘭瑞典等3個我國駐外代表處，更透過代表處幫忙，與北歐幾座圖書館館方、環保公司，深入交流訪談；走訪4個國家知名圖書館，讓圖書館新建工程更完善，培養閱讀力；參訪北歐著名環保回收公司及其焚化廠設備，期待邁向永續。

鄞鳳蘭表示，丹娜絲從熱帶性低氣壓到成颱時間不到兩天，就算立刻買機票回國也來不及，人在北歐周春米一直與副縣長、災防中心聯繫，掌握狀況，指示全面防颱戒備，讓颱風影響降至最低。

網路出現行程版本，鄞鳳蘭說，「惡意遭簡化」，某電視新聞數位部記者來要行程，本府不疑有他，但該台事後並未出現這則新聞，反而在疑似側翼的粉專出現惡意簡化版，接著由台北市議員發動攻擊，「把辛苦奔走的行程變得像旅遊行程，這不是抹黑，什麼是抹黑？」

枋寮、佳冬沿岸出現海上測試浮台，縣長周春米立即指示三大要求，「廠商務必48小時內移除、停止施工、重新審查前不得復工」。

國民黨議員陳揚說，立委吳思瑤先在臉書批黃國昌，官員被迫無法勘災，找政府官員作秀等語，「民進黨迴力鏢打到自己人」，地方都知縣長出國，若換成國民黨首長，恐被批更嚴厲，將心比心。

民進黨議員李世斌說，縣府應內部有評估，若評估風險增大，一定連夜趕回來，可能根據氣象報告，對屏東縣的影響不會太大，所以未把行程縮短，縣府團隊經過這麼多年颱風應對，應該都很熟悉，最重要是有評估過颱風對屏東的影響應該不大。

周春米北歐考察行程如下：

6月29日：結束行程後，晚間出國

6月30日：抵瑞典，參觀現代藝術地下鐵、市政廳

7月1日：會見大使、參觀回收工廠並拜訪業者

7月2日：代表處陪同拜會暨參觀皇家圖書館、前往芬蘭

7月3日：與芬蘭代表處交流、拜會暨參觀中央圖書館

7月4日前往挪威，在國家歌劇院參訪交流

7月5日：參訪奧斯陸中央圖書館、孟克博物館

7月6日：參訪為維蘭維吉蘭雕刻公園、下午轉往丹麥哥本哈根

7月7日： 觀摩Gisselfeld Klosters Skove森林公園、丹麥代表處大使交流、參訪丹麥皇家圖書館

7月8日：參訪阿瑪格貝焚化廠、參訪科技館

7月9日：搭機返國

屏東縣長周春米丹娜絲颱風來襲，正在北歐出國考察，縣府開設應變中心時，縣長周春米位子是空的（最後排右二），由副縣長副縣長黃國榮（最後排左二）主持。記者劉星君／翻攝
屏東縣長周春米丹娜絲颱風來襲，正在北歐出國考察，縣府開設應變中心時，縣長周春米位子是空的（最後排右二），由副縣長副縣長黃國榮（最後排左二）主持。記者劉星君／翻攝

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