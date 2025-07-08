享通關禮遇搭公務車！張廖萬堅出訪帛琉夾帶妻子同行惹議 稱「會英文幫翻譯」

教育部政務次長張廖萬堅爆出假公濟私爭議。上月下旬，他率團前往帛琉參加第12屆「太平洋迷你運動會」的5天4夜公務行程，卻攜帶非公務員身分的妻子同行，不僅一同享受機場禮遇通關、使用機場公務貴賓室，更在帛琉共乘外交車輛，公私不分引發質疑。

據「鏡週刊」報導，6月28日出發當天，張廖萬堅與妻子陸美良先後現身桃園國際機場，同行還包括體育署長鄭世忠等官員。現場可見體育署公務員提前1小時到場協助張廖夫妻報到，兩人更一路使用禮遇通關動線，最後進入公務貴賓室候機。返程當天兩人也一同自帛琉返國，互動低調，似乎不想被認出，待接送車抵達後，張廖趕忙幫妻子拉行李上車，再與妻子一同搭車離去。

面對外界質疑，張廖表示，妻子「會英文且沒去過帛琉」，可以順便幫他翻譯，並強調太太的機票、住宿、交通與餐食等費用均自費，未動用公帑。張廖也提供部分收據佐證，但多數未載明消費日期或收據抬頭為體育署，引發更多疑點。之後，他又提出2.28萬的收授，稱此筆費用早前即交由秘書再轉交旅行社訂房，強調自費行程早已安排妥當。

除了公費問題，另據相關照片顯示，張廖妻子陸美良也在多場官方拜會中現身，包括與帛琉總統惠恕仁會面場合。她身穿非團服顯眼現身，引來不少體制內批評，認為此舉公私不分，模糊了政務出訪與私人旅遊界線。

此外，有知情人士指出，這並非張廖首次因公攜妻出國。2023年赴法國視察巴黎帕運籌備工作期間，陸美良也疑似同行，雖然當時較為低調，但仍曾在駐法代表處酒會上被媒體拍攝到短暫畫面。對此，張廖萬堅表示，是妻子提前兩週先到法國找女兒，因妻子懂外語，才會邀她一起出席駐法代表處歡迎酒會。

類似爭議並非首次出現，過去包括前台中市副市長張光瑤、前客委會主委李永得、前移民署長楊家駿等均因出訪夾帶家屬而引發社會關注，部分甚至因此丟官。