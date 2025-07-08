美財長喊話趕緊談判 李桐豪：我政府應已知關稅不低

美國陸續向各國發出關稅通知函，外界推測可能很快輪到台灣。曾任立委的政大金融系兼任教授李桐豪認為，美國財政部長貝森特已經喊話台灣趕緊談判，表示我方政府應已知稅率不低；以越南情況推測，除非台灣讓美國進口零關稅，否則台灣出口至美國被課稅稅率可能超過20％。

據「法新社」6日報導，貝森特當天向美國有線電視新聞網（CNN）說，若台灣、歐盟等美國貿易夥伴沒有和華府達成貿易協議，輸美商品關稅稅率將回到總統川普4月2日宣布的關稅水準，這些關稅將在8月1日生效。

「美國財政部長喊話台灣趕緊談判關稅！」李桐豪指出，由此訊息可知，台灣政府應該已經知道美方要求的關稅稅率並不低，而且美國另外可能還要求完全開放台灣的市場，特別是汽車、農產品、保健品等，美方可能的要求讓賴清德政府無論是政治或經濟面都承擔不了。