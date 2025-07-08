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台美關稅未達協議 施俊吉指美豬、美牛、美車恐成觸礁關鍵

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣前行政院副院長施俊吉。 圖／聯合報系資料照片
台灣前行政院副院長施俊吉。 圖／聯合報系資料照片

川普政府7日起向未能達成貿易協議的國家寄送關稅通知函，台灣未在首批14國名單內。行政院前副院長施俊吉推測，台灣未能與美方達成貿易協議，兩個可能原因包括不願意撤銷對美豬美牛的非關稅壁壘，及不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅。

美國對等關稅90天寬限期預計於7月9日到期，川普日前預告美東時間7日中午（台灣時間8日凌晨）將陸續針對未達成貿易協議的國家起寄出關稅通知函，決定未來的關稅稅率，並表示，沒有與美國達成貿易協議的國家恐回到「解放日」的高關稅稅率。

由於台美目前談判進展未明，施俊吉7日在臉書發文表示，台灣因未與美國達成貿易協議，等著收「美國關稅通知書」，他推測台美談判觸礁有兩個可能原因。第一、我方不願意撤銷對美豬、美牛的非關稅壁壘，例如含豬肉原料的包裝食品和散裝食品，都必須標示豬肉的原產地。

他續指，第二、我方不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅，而擬以降低汽車貨物稅作為補償，但遭美方拒絕。

施俊吉認為，第一項堅持是怕「左膠」作祟，政府害怕出現以食安為名的社會抗議風潮。第二項堅持則是為了繼續保護國產車，因為如果降美車關稅，美車的相對價格會下降，國產車將面臨嚴重的競爭；如果降的是汽車貨物稅，則所有的車之相對價格維持不變，國產車不用面對激烈的美車競爭，但政府的財稅收入會大幅減少。

施俊吉直言，假使果真如此，政府的堅持將使「左膠」和國產車得意，犧牲的是其他會被美國課徵高關稅的產業、廠商及其就業人口。這樣是否公平？

台美 對等關稅 川普 施俊吉 美國 美牛 美豬 貿易協議

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