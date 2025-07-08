狂刷丹娜絲資訊不見勘災照 她爆周春米還在北歐爽遊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳在臉書指屏東縣長周春米，在6月29日就前往北歐考察。圖/取自柳采葳臉書。
台北市議員柳采葳在臉書指屏東縣長周春米，在6月29日就前往北歐考察。圖/取自柳采葳臉書。

台北市議員柳采葳昨深夜在臉書指出，有眼尖的網友發現，屏東縣長周春米粉專這幾天狂刷丹娜絲颱風資訊，但卻不見縣長勘災照片，原來是縣長早在6月29日就前往北歐考察，暴風肆虐，枋寮沿岸堆滿光電浮台「縣長還在北歐爽旅遊？」

柳采葳表示，周春米全然不顧屏東縣昨天正處颱風肆虐範圍，據查今天周春米縣長應該已經抵達丹麥準備參觀皇家圖書館，希望考察結果對縣政有益，否則怎麼對得起在颱風中受苦受難的縣民。

丹娜絲颱風肆虐，屏東滿州鄉昨天傳出土石流災情、港口溪與東源村堤防皆出現溢流，今天風雨漸小後更發現佳冬塭豐、枋寮海域沿岸漂來大量黑色浮台結構體。

柳采葳說，這些漂浮結構來自經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案執行廠商，屏東縣政府未在颱風前夕確實檢查業者防颱規畫是否落實，導致浮台結構四處飄流，這些漂浮結構堆積在沿海和沙灘很可能造成破碎結構難以回收，影響生態。

柳采葳指出，對比周春米縣長，想起2008年鳳凰颱風，台東縣長鄺麗貞當時人在東歐考察挨批，次年退出連任選舉；2009年莫拉克風災，行政院秘書長薛香川與父親去吃一碗粥被罵慘，10天後引咎辭職，民進黨永遠以聖人的標準看待別人，但都以異常寬鬆的標準看待自己，雙標之明顯，毫不掩飾。

她說，這樣毫無誠信只顧自身利益的政黨，竟然還有臉推動大罷免，破壞台灣民主秩序，面對這樣的雙標黨，呼籲大家726投下不同意罷免，讓這樣無恥的政黨大罷免、大失敗。

丹娜絲颱風 大罷免

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