府院未紀念七七事變 藍轟賴總統扭曲歷史

昨天是七七事變八十八周年，府院無紀念活動。國民黨表示，作為當年領導全民抗戰的政黨，歷史不該被遺忘，和平不容被視為理所當然。國民黨主席朱立倫批評，賴清德總統為達台獨目標，不惜扭曲歷史事實；他提醒大家，銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。

針對外界質疑賴政府淡化處理，至昨晚截稿前，總統府未回應。民進黨發言人韓瑩表示，朱立倫永遠活在另一個時空；颱風丹娜絲過境，各地出現災情，現今全國都投入災後恢復工作，只有朱立倫還在政治操作，噴政治口水。

國民黨表示，八十八年前的國民黨毅然決然挺身而出保衛家國，擔起追求和平、捍衛國家民族生存發展的重擔；八十八年後的今天，國民黨仍堅定以負責任的態度，在激烈對立中尋求理性、在不安局勢中堅守穩定，這是國民黨向來的精神，也是紀念七七抗戰最重要意義。

國民黨指出，今年是台灣光復八十周年，國民黨成功推動光復節放假，因為作為當年領導全民抗戰的政黨，國民黨從未忘記、也不敢忘記戰爭的殘酷，更堅信和平的可貴。

國民黨立委徐巧芯質疑，國軍八十八年前浴血奮戰，超過三百萬將士死傷，終於贏得勝利，是中華民國高光時刻，但如今民進黨政府卻靜悄悄地，深怕國人記起，「說好的反侵略、反併吞，對抗日本軍國主義不算嗎？」賴總統連歐戰勝利都紀念了，卻不紀念抗戰，信口開河免費升等商務艙，卻不尊重戰史，合理嗎？

徐巧芯說，如果不想被中共搶走抗戰話語權，我方就不該自己放棄，否則只談八二三、古寧頭，卻不提抗戰、台灣光復節，只是消費國軍，大啖國軍自助餐罷了。