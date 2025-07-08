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團結第五講何時講 府：賴總統關注救災為先
丹娜絲颱風來襲，賴清德總統上周六取消「團結國家十講」第五講。外界關心總統何時再開講，總統府發言人郭雅慧昨說，賴總統近日以關注救災為先，後續若有確定安排，將會在合適時機公布；中廣前董事長趙少康指出，距罷免投票日7月26日，倒數不到20天，希望賴總統一定要堅持，「講完剩下的六講」。
賴總統啟動團結十講，被認為是暗助「大罷免」，但前幾講包括「打掉雜質」等說法，引發在野黨強烈反彈，「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠前天更指賴「離題」。
趙少康昨說，賴總統開啟團結台灣十講，每一講都被當笑話來看，甚至成為摧毀大惡罷的「豬隊友」；賴總統也許認為，直接參與大罷免有失總統身分，但若自持身分，也未免過度謙讓，距投票倒數不到20天，希望賴總統一定要堅持，講完剩下的六講。
國民黨桃園市議員凌濤諷刺，一場大罷免成就曹興誠，賴總統請神容易送神難，「綠營曹國師的話，賴總統能不聽嗎？」
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