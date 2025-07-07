七七事變88周年 洪秀柱：為人民謀福祉 為後代開太平

今天是七七事變88周年，國民黨前主席洪秀柱說，歷史不該只是懷舊的追思，更應是今天行動的指南；紀念抗戰不只是為了緬懷先烈，更要思考，在今日風雲詭譎的國際局勢下，如何延續那份團結的力量？團結的目的，更是要為多數人民謀求真正的福祉，為下一代開創安定與和平的未來。

洪秀柱說，回望歷史，她心情沉重而堅定。88年前的今天，盧溝橋的槍聲劃破夜空，也徹底撕裂了前輩人的和平夢。日本軍國主義以「大東亞共榮圈」之名，實則侵略亞洲、奴役鄰國的序幕。在那個黯淡的時代，唯有中華民族挺身而出，正面抵抗侵略，揭開全民族浴血奮戰、保家衛國的八年抗戰序章。

洪秀柱說，歷史證明，唯有團結的民族，才能走過荊棘，重建家園。當年，不論省籍、不分黨派，千千萬萬的中國人在國家危急存亡之際，捐軀赴難、前仆後繼。他們不為名、不求利，只為讓中華民族不滅、文化不亡。這股精神，正是大家今日最寶貴的資產。

洪秀柱表示，身為中華兒女，她始終堅信，和平不是退讓得來的，尊嚴不是屈服換取的。面對外在的威脅與內部的撕裂，他們更需堅守歷史真相，傳承民族精神，凝聚全體國民的意志，讓「團結中國、再造繁榮」不再是一句口號，而是代代努力的實踐目標。

洪秀柱說，歷史會記住那些堅持真理、堅守正義的人；民族的未來，則寄望在願意為真相發聲、為和平奮鬥的我們。願七七之聲，成為永不遺忘的警鐘；願八十年來的勝利果實，成為眾人前行的力量。