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立委整理社會救助法六大問題 呼籲衛福部提修法草案

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立委范雲7日於立院衛環委員會質詢，她指出，社會救助法已15年未大幅修正，台灣法定貧窮人口過低是來自法規限制過多。她整理社救法六大問題，呼籲衛福部盡速提出部版草案，以回應社會期待，衛福部長邱泰源也正面給予支持和承諾。

范雲質詢時，首先針對台大婦產科醫師鄭文芳棄保潛逃案。她表示，2022年接到受害者指控該案的陳情案件，因台大醫院消極處理，她於2023年開記者會揭露此事。雖然台大醫院最終解聘該名醫師，但2024年台大卻又試圖復聘這名狼醫，引來包庇的輿論，幸好最終教評會以高票否決復聘案。

范雲質疑，衛福部現行醫事人員查詢系統，竟無法查詢這名狼醫的資訊，和教育界有著不適任教師資料庫的資訊揭露相距甚遠。她要求衛福部，應針對此案突顯的醫師法、醫師懲戒辦法漏洞進行修正，現場獲邱泰源答應盡速檢討。

范雲接著針對社會救助法修法進度提出質詢，她指出，台灣的貧窮率過低問題，並不是出在貧窮線本身，而是法規限制過多，導致法定貧窮人口過低。

依照民間社會救助法修法聯盟統計的數據，若根據OECD的貧窮線標準，台灣約有280萬貧窮人口，但實際的法定貧窮人數卻僅約53萬人，存在巨大落差，顯示法規存在許多標準和限制，讓社會福利無法涵蓋需要幫助的人。

范雲提到，2023年她曾質詢時任閣揆陳建仁，推動社會救助法修法，獲得陳建仁肯定。去年6月，再次質詢行政院長卓榮泰，獲得支持修法的承諾外，也成功爭取解決人籍合一的限制。對於現在衛福部尚未提出修法版本，先前預告版本有諸多問題未解決，呼籲衛福部要看見實務現狀，勿讓貧窮人口自傷悲劇不斷上演。

就現行社會救助法已15年未大幅修正累積的漏洞，范雲歸納出六大問題，包含：家戶合計、虛擬收入、無審議制、斷崖脫貧、缺乏無家者專章，以及多重弱勢未受保障。

她說明，日韓針對無家者問題都有法規處理，衛福部先前預告草案卻僅有少數幾條，明顯不足，希望衛福部盡速研議。針對社救法訪視評估納入審議制度，目前衛福部回覆報告已鬆口同意，卻僅規劃放入子法，呼籲衛福部應比照老人福利法第41條，將專家審議制明定於母法條文。

談及家戶合計問題，范雲指出，實務上沒有撫養和生活事實的個案，都須提告認定，易導致家庭悲劇或失和，她提出，制度上應採實質認定，僅計入共同生活、有承擔家計的家庭成員收入。

范雲呼籲，社會救助法年久失修，她從第10屆立委任期，就率先提出立院首部民間版的社會救助法修法草案，現在已有多位立委提出版本，請衛福部盡速回應社會期待，提出能解決六大問題的修法草案，並獲得邱泰源的正面支持。

修法 台大醫院 范雲 衛福部 醫師

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