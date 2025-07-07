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接見立陶宛訪團 顧立雄：攜手推展防務強化韌性

中央社／ 台北7日電
國防部長顧立雄7日接見立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦訪團，雙方代表合影留念，象徵台立情誼堅定，共同守護民主價值。圖／國防部提供（中央社）
國防部長顧立雄7日接見立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦訪團，雙方代表合影留念，象徵台立情誼堅定，共同守護民主價值。圖／國防部提供（中央社）

國防部今天表示，部長顧立雄接見立陶宛國會友台小組訪團，並強調，台立皆受威權鄰國威脅，在中俄擴張對外投射軍力和野心之際，將與立陶宛攜手推展防務合作，深化共同價值，強化國防韌性。

國防部傍晚發布新聞稿表示，顧立雄上午接見立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas，另譯：巴諾瓦斯）率領的議員訪問團，代表國防部誠摯歡迎友團來訪，並感謝立陶宛長期堅定支持台灣民主發展與國際參與，期盼未來持續深化雙邊在各領域交流合作。

顧立雄致詞表示，立陶宛與台灣皆為受威權鄰國威脅的國家，在中國與俄羅斯日益擴張對外投射軍力和野心之際，兩國更須持續強化自我防衛能力，確保主權、安全與民眾福祉。

顧立雄指出，台灣與立陶宛自2022年起在雙方政府大力支持下，在網路安全、國防產業、動員機制與戰略溝通等領域，皆有緊密交流與進展。

顧立雄強調，立陶宛是台灣民主理念堅實盟友，除在國際場域公開表達對台灣的支持，更持續強調主權國家選擇自身道路與價值的正當權利，充分展現對自由民主的堅定立場，巴洛諾瓦在國會領導友台小組，長期支持台灣，對促進台立安全合作扮演關鍵角色，國防部表達高度感謝。

顧立雄最後表示，面對中共威脅，台灣將持續厚植防衛戰力，堅定保衛國家與民眾的決心，同時也將與立陶宛攜手推展防務合作，深化民主、自由與人權等共同價值，強化國防韌性，攜手維護區域和平與穩定。

主權 國防部 立陶宛 顧立雄

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