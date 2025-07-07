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藍白醞釀立院再延會 吳思瑤嘆「史上最長最久」：無正當性

中央社／ 台北7日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

藍白立委醞釀將再延會至8月31日，一旦提案通過，將創下立院史上最長會期紀錄。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白立委聯手通過延會，目的無非是通過救罷免的討好式錢坑法案、撐起司法保護傘，毫無正當性可言。

立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，國民黨團4月18日提案延會至7月31日止，藍白聯手於5月20日表決通過，民眾黨團隨後加碼，在6月13日提案延長至8月31日，立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，協商冷凍期也將在本周到期。

吳思瑤下午受訪時表示，這是中華民國立法院史上延會最長最久的一次，甚至整個延會跟新會期無縫接軌，等於上會期跟下會期連在一起。

吳思瑤指出，藍白聯手要通過延會，目的有幾個，首先是，延會要通過國民黨救罷免的肉桶、錢坑、討好式的法案，如普發現金。其次，協助涉案的立委司法保護傘撐好、撐滿。

吳思瑤認為，藍白立委延會的另外2個理由，一是，藍白立委大翹班、立院唱空城，跑去跑選區或合體造勢，反而把認真的民進黨立委綁在立法院。

吳思瑤說明，藍白立委藉由延會綁著官員，配合藍白合體的立委進行考察，好像裝得很像關心地方建設，這都是藍白立委居心叵測、圖懷不軌。

吳思瑤表示，立院8個委員會，今天只有1個委員會在開會，立法院直播系統顯示各委員會開會狀況的九宮格畫面，只有一個委員會開會，其他都是黑畫面，非常諷刺，延會但無會可開，就算擠出一些議題，也是為了延會而延會。

吳思瑤強調，憲法規定立法院分上、下會期，休會讓區域立委走訪基層、爭取建設，這就是正常會期與休會期間的制度設計，讓官員就政策面向去做功課及政策研究，現在都被迫綁在立法院，毫無正當性可言。

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