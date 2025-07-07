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立陶宛友台小組來訪 副總統蕭美琴盼共同強化社會韌性

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
蕭美琴副總統接見「立陶宛國會友台小組訪團」。總統府／提供
蕭美琴副總統接見「立陶宛國會友台小組訪團」。總統府／提供

蕭美琴副總統7日上午接見「立陶宛國會友台小組訪團」，她表示，台灣與立陶宛位處地球兩端，卻有許多相似之處，盼共同探討如何強化社會韌性，以及持續推進潛在的合作關係。

訪團成員包括立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、副主席葉林斯（Giedrimas Jeglinskas）、馬瑪竇（Matas Maldeikis）、議員辛格里斯（Emanuelis Zingeris）、根特維斯（Simonas Gentvilas）、舒克維茜（Jurgita Šukevičienė）、奇雅妮（Indrė Kižienė）、立德卡（Arminas Lydeka）等，由外交部次長陳明祺及立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時表示，立陶宛和台灣雖位於地球的兩端，卻有許多相似之處。立陶宛的國土面積將近臺灣的兩倍，兩國都處於極其複雜的地緣政治環境中，面對著比自己大得多的鄰國，以各種混合方式威脅民主制度。

蕭美琴認為，令人欣慰的是，近年來有許多機會與立陶宛的夥伴交流，共同探討如何強化社會韌性，以及進一步加強防禦能力。

蕭美琴指出，立陶宛在北約國家中率先承諾提高國防支出，而台灣同樣處於非常嚴峻的地緣政治與安全環境之中，賴清德總統也承諾將進一步提升國防預算，同時尋求更具創意與創新的方式，強化在不對稱情勢下的防衛能力。

蕭美琴提到，台灣現正值颱風季節。而全球共同面對的另一項挑戰，就是極端氣候和自然災害對人民造成重大影響，也是兩國正努力建構的另一種「韌性」。因此，台立兩國之間有許多地方可以互相學習、經驗交流，以及持續推進的潛在合作關係。

國防預算 外交部 立陶宛 總統府 蕭美琴 賴清德

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