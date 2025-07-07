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重大案件頻傳！喊詐騙「已成台灣日常」 民眾黨：持續監督打詐成效

中央社／ 台北7日電
民眾黨今天說，近日接連爆出多起重大詐騙案，大詐騙早已成為台灣日常，全台6月被詐騙財損金額高達89億元。(本報資料照片)
民眾黨今天說，近日接連爆出多起重大詐騙案，大詐騙早已成為台灣日常，全台6月被詐騙財損金額高達89億元。(本報資料照片)

民眾黨今天說，近日接連爆出多起重大詐騙案，大詐騙早已成為台灣日常，全台6月被詐騙財損金額高達89億元；除繼續監督政府「打詐2.0行動綱領」成效外，提醒民眾隨時留意詐騙、關懷親友。

台灣民眾黨透過臉書發文指出，近日接連爆出的多起重大詐騙案件，令人心碎、也讓人無比憤怒。台中一家5口誤信金豆投資，面對詐團追債，全家人走投無路，最後留下悲劇。

民眾黨指出，投資詐騙不只一樁，台中小吃攤父女也因為誤入詐團圈套，甚至抵押房產，背負新台幣1600萬元高額債務；基隆許姓女子誤信虛擬貨幣投資，被騙走500多萬元，悲痛絕望到想不開。

民眾黨說，當民進黨政府還在全力支持大罷免的同時，「大詐騙早已成為台灣日常」，全台灣6月被詐騙財損金額高達89億元，代表民眾每天總共被詐騙近3億元，光是檯面上的詐騙案件受理數，就高達1.6萬件，詐騙層出不窮、抓不勝抓。

民眾黨說，政府的「打詐國家隊」究竟在哪，一個又一個家庭在詐騙的陷阱中潰堤，到底該怎麼辦，民眾黨除繼續監督政府「打詐2.0行動綱領」成效之外，也要提醒民眾隨時留意詐騙，關懷身邊親友。

民眾黨指出，常見的詐騙手法包括假投資、假檢警、假交友。防詐則是不要輕信陌生人，多與親友討論、打165反詐專線。被騙時要趕快報警，錢都能再賺，不要做傻事。至於如何陪伴詐騙受害者，不要責備加深罪惡感、鼓勵報警止損，以免被騙更多。

民眾黨說，提醒自己、也讓親友提高防詐警覺，如果不幸被騙也並不丟臉，只要肯求助，就能阻止更多人被騙。

台灣民眾黨 打詐 詐騙

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