台灣光復80周年政府不辦活動 管中閔指「本該慶祝」：政府不做自己做

今天是蘆溝橋事變88周年。台大前校長管中閔於臉書發文，今年適逢抗戰勝利與台灣光復80周年，這個本該特別慶祝的日子，當前政府大概不會舉辦任何紀念活動。但沒關係，政府不做的，他們自己做，這個歷史記憶，就由他們來傳遞。

管中閔表示，資深媒體人徐宗懋和他將於今年8月15日，也就是當年日本天皇宣布向同盟國無條件投降的日子在台北市政府一樓的畫廊舉辦抗戰勝利與台灣光復 80 周年紀念照片展，預期台北市長蔣萬安將會出席開展儀式，希望關心中華民國歷史的朋友蒞臨開展儀式，並參觀展覽。

此外，他也將跟作家楊渡、學者須文蔚等人在今年10月22日在台北市中山堂光復廳舉辦一場紀念台灣光復 80周年的詩歌朗誦會，邀請老中青詩人們朗誦與台灣相關，具有歷史意義的詩。

此外， 他也提到，徐宗懋根據多年蒐藏的歷史珍稀照片，編纂了一本《吾土吾民 抗戰勝利與臺灣光復 80》紀念畫冊，從日本侵華，九一八事變，八年浴血抗戰，到抗戰勝利，以及台灣從乙未之痛到光復時期的珍貴歷史影像。他也為此書撰寫序文《民族正氣，震古鑠今》，這本畫冊將可填補許多人的歷史空白，成為新的歷史記憶。