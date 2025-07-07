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金溥聰怒告蔡正元 蕭旭岑作證：是「他」告知希望馬英九別去選前之夜

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱是破壞藍白合的戰犯，金溥聰提民事訴訟求償600萬元，要求刪除臉書貼文等，台北地方法院今傳喚馬英九基金會執行長蕭旭岑作證。

金溥聰認為，蔡正元在陳文茜主持的節目、臉書貼文、麥玉潔辣晚報、關我什麼事等，共發表4段言論指他放假民調、假消息，是破壞藍白合的戰犯等語，侵害他的名譽，每段言論各請求蔡正元賠償150萬元，總計600萬元；金溥聰也提告陳文茜，要求陳文茜和蔡正元就其中300萬元負連帶賠償責任。

台北地院今傳喚蕭旭岑作證，蕭說關於鏡週刊「國台辦要藍白合」的相關報導，他認為是「侯辦人士」放話，但他無法確認是誰，而他印象中也有和蔡正元聊過此事。

金溥聰律師問蕭旭岑，為何沒有和侯友宜辦公室成員求證有沒有人向周刊爆料？蕭則回答，周刊報導對馬英九和他本人傷害甚大，他既然認定是侯辦人士放話，且是政治傷害的動作，因此沒有和侯辦確認。

蕭說，周刊記者在報導刊出之前7小時，有打電話給他詢問回應，他原本以為是綠營人士攻擊，但報導內文提到爆料人士稱侯辦並不知情他有去大陸，因此推測爆料人就是侯辦的人。

被問及侯友宜競選總統的「選前之夜」，為何馬英九沒有參加、是誰阻止的？是否知悉是誰決策的？蕭旭岑回答，當時是侯辦的謝政達打電話給他，告知希望馬英九不要上台，他有問謝是不是侯友宜決定的，但謝並沒有回答。

競選總部 蔡正元 蕭旭岑 藍白合 金溥聰 馬英九

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