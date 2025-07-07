接見立陶宛訪團 蕭副總統盼推進兩國潛在合作關係

副總統蕭美琴今天接見「立陶宛國會友台小組訪團」時表示，台灣與立陶宛位處地球兩端，卻有許多相似之處，盼共同探討如何強化社會韌性，以及持續推進潛在的合作關係。

總統府發布新聞稿，蕭副總統上午在總統府接見「立陶宛國會友台小組訪團」。

副總統致詞表示，立陶宛和台灣雖位於地球的兩端，卻有許多相似之處。立陶宛的國土面積將近台灣的2倍，兩國都處於極其複雜的地緣政治環境中，面對著比自己大得多的鄰國，以各種混合方式威脅民主制度。令人欣慰的是，近年來有許多機會與立陶宛的夥伴交流，共同探討如何強化社會韌性，以及進一步加強防禦能力。

蕭副總統指出，立陶宛在北約國家中率先承諾提高國防支出，而台灣同樣處於非常嚴峻的地緣政治環境，總統賴清德也承諾將進一步提升國防預算，同時尋求更具創意與創新的方式，強化在不對稱情勢下的防衛能力。

她提到，台灣現正值颱風季節。而全球共同面對的另一項挑戰，就是極端氣候和自然災害對人民造成重大影響，也是兩國正努力建構的另一種「韌性」。因此，台立兩國之間有許多地方可以互相學習、經驗交流，以及持續推進的潛在合作關係。

訪團成員包括，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas，另譯：巴諾瓦斯）、副主席耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas，另譯：葉林斯）、馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）等人。