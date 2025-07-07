美歐重啟核能布局引關注…藍委投書外媒 憂廢核又怎談國防韌性？

美歐重啟核能布局引發關注，國民黨立委葛如鈞投書外媒表示，台灣此刻最不需要政治鬥爭，而是現代化的能源戰略。國民黨立委陳菁徽也說，賴清德總統一方面高喊要強化國防韌性，另一方面卻選擇全面廢核，這是在還是自己，若能源都無法保障，又談何國防韌性？

葛如鈞與立委陳菁徽辦公室幕僚孫廷禎律師投書「Nuclear Power Is Essential for Taiwan’s National Security（核能對台灣的國防安全至關重要）」至美國媒體「國家利益（The National Interest）」，並於美東時間7月6日刊出。

葛如鈞在文章中表示，台灣已有技術能力發展安全的乾式貯存，只要政府下定決心、立刻動工，核廢料就不會沒地方放；政府面對嚴峻的兩岸關係，難道僅因一時無法決定廢料儲存地點，就要放棄戰略能源選項？

葛如鈞分析，戰時能撐多久，取決於能源，因為台灣約八成的電力來自需進口的化石燃料，若這些進口被封鎖，將造成全面斷電。若照部分人主張關閉工廠來降低用電需求，意味著台灣失去其「矽盾」地位與全球戰略價值，國際援助的意願也將隨之削弱，正中北京下懷。

葛如鈞指出，白宮前副國安顧問博明（Matt Pottinger）曾說，台灣若遭攻擊，首要任務是撐過初期，直到盟軍支援到來。白宮亞洲事務前資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）在其著作「沸騰的護城河」建議，台灣應盡早導入先進小型模組化核反應爐（SMR），以保障關鍵系統運作。葛如鈞認為「台灣此刻最需要的不是政治鬥爭，而是現代化的能源戰略。若政府真心想要捍衛台灣，重點不在喊口號，而在穩定電力。」

陳菁徽也說，賴總統團結第四講一方面高喊要強化國防韌性，另一方面卻選擇全面廢核，讓軍事系統、關鍵基礎設施與社會穩定的能源結構，被搞得千瘡百孔。能源安全形同空談，如此政策是在挫敗敵人，還是在挫敗自己？已讓國人、美方跟國際社會都看不懂。

陳菁徽指出，最近她接待許多美國各界的訪團，大家都關心台灣危機時如何能自立自強，但讓美方人士更難理解的，是台灣政府竟在風險高漲時，卻放棄能穩定供應電力的核能？甚至關心連能源都無法保障，國防韌性又從何談起？而這也是民眾最有感的怨氣。