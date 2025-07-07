快訊

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒「躺平」 廟方不捨心疼曝未來規劃

德州慘烈洪災！已至少78死，洪水警報沒有用？

已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

第五講遇丹娜絲取消…總統府指「救災優先」：團結十講期程確定再公布

中央社／ 台北7日電
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片。
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片。

總統賴清德原訂5日舉行「團結國家十講」第5講，但因颱風丹娜絲取消，對於演講後續期程，總統府發言人郭雅慧今天說，賴總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。

郭雅慧今天向媒體表示，團結國家十講的第5講原本規劃在5日晚間登場，但考量颱風來襲，氣象署並接續發布海上、陸上警報，民眾安全及防颱作為優先首要，因此取消原定活動。

郭雅慧表示，政府已於第一時間成立中央災害應變中心，賴總統6日偕同行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心，視察防災應變整備情形並聽取簡報。總統強調，中央與地方必須通力合作，審慎因應此次風災，他也感謝所有投入防災與救災搶修人員的辛勞。

對於演講後續期程，郭雅慧說，賴總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。

丹娜絲颱風 團結國家十講 總統府發言人 賴清德

延伸閱讀

潘孟安今陪大法官被提名人拜會韓國瑜 府：盼立院支持

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府：強烈譴責

新聞稿避賴總統「雜質說」 府：非首度以鑄劍為例 勿過度解讀

賴總統真要大登場了 明啟動下鄉「團結國家十講」

相關新聞

朱立倫批賴總統「亂台十講」曲解中華民國光復台灣歷史

七七事變88周年，今年也是抗戰勝利與台灣光復80周年。國民黨主席朱立倫表示，「銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，...

酸賴總統成大惡罷「豬隊友」 趙少康：一定要講完剩下六講

賴清德總統近期開啟「團結國家十講」，多次引發質疑，聯電創辦人、反共護台志工聯盟發起人曹興誠也認有些「離題」。中廣前董事長...

美歐重啟核能布局引關注…藍委投書外媒 憂廢核又怎談國防韌性？

美歐重啟核能布局引發關注，國民黨立委葛如鈞投書外媒表示，台灣此刻最不需要政治鬥爭，而是現代化的能源戰略。國民黨立委陳菁徽...

第五講遇丹娜絲取消…總統府指「救災優先」：團結十講期程確定再公布

總統賴清德原訂5日舉行「團結國家十講」第5講，但因颱風丹娜絲取消，對於演講後續期程，總統府發言人郭雅慧今天說，賴總統近日...

盧秀燕巡迴助講反惡罷 暖身練兵「廣積糧」？

大罷免第一波投票確定在7月26日，眾多國民黨立委拿出大選規格應戰，黨內眾多大咖也出動，除立法院長韓國瑜出戰，台中市長盧秀燕也有動作，在守住本命區台中之餘，也已開始在北部輔選。 消息人士透露，盧秀燕的輔選不是僅單純與立委約時間而已，藍營立院幕僚團已與台中市府建立溝通平台。而在台中市本命區，國民黨立委更是與市府建立起線上「反惡罷」總部。立院人士透露，這恐已非單純輔選，而是在為接下來的國民黨主席改選、甚至2028年總統大選「廣積糧」，藉此暖身練兵，待大罷免結果出爐，就可思考黨主席一戰。

朱立倫指賴總統為台獨扭曲史實 民進黨反批政治操作

國民黨主席朱立倫今天表示，七七事變已屆88週年，今年也是抗戰勝利與台灣光復80週年。這段歷史對中華民國、對台灣具有非凡的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。