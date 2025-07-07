第五講遇丹娜絲取消…總統府指「救災優先」：團結十講期程確定再公布
總統賴清德原訂5日舉行「團結國家十講」第5講，但因颱風丹娜絲取消，對於演講後續期程，總統府發言人郭雅慧今天說，賴總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。
郭雅慧今天向媒體表示，團結國家十講的第5講原本規劃在5日晚間登場，但考量颱風來襲，氣象署並接續發布海上、陸上警報，民眾安全及防颱作為優先首要，因此取消原定活動。
郭雅慧表示，政府已於第一時間成立中央災害應變中心，賴總統6日偕同行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心，視察防災應變整備情形並聽取簡報。總統強調，中央與地方必須通力合作，審慎因應此次風災，他也感謝所有投入防災與救災搶修人員的辛勞。
對於演講後續期程，郭雅慧說，賴總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。
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