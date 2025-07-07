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七七事變周年卻靜悄悄 徐巧芯批民進黨大啖國軍自助餐

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯批民進黨消費國軍、大啖國軍自助餐。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯批民進黨消費國軍、大啖國軍自助餐。圖／取自徐巧芯臉書

今為七七事變88周年，國民黨立委徐巧芯表示，民進黨政府口口聲聲說反侵略、反併吞，對反抗日本軍國主義的歷史卻靜悄悄，連歐戰都紀念卻不紀念我國抗戰；賴清德總統還信口開河什麼免費升等商務艙，卻不尊重戰史，只談八二三、古寧頭，卻不提抗戰及光復，這也只是消費國軍，大啖國軍自助餐罷了。

國民黨表示，今年也是抗戰勝利、台灣光復八十周年的重要歷史節點。在這場長達8年的戰爭中，全體國人上下齊心、同仇敵愾，中華民國全國軍民浴血奮戰，最終成功阻止日本侵略、協助盟軍贏得第二次世界大戰，期間321萬官兵及超過千萬同胞傷亡，代價何其沉重。

徐巧芯指出，88年前的今天，日軍藉演習士兵失蹤，強行要進入宛平縣城搜索，被國軍拒絕，雙方開打，之後八年，國軍浴血奮戰，慘烈犧牲，終於贏得最終勝利。但矛盾的是，中華民國的高光時刻，如今執政的民進黨政府卻靜悄悄地，深怕國人記起，說好的反侵略，反併吞，對抗日本軍國主義難道不算嗎？賴總統連歐戰勝利都紀念了，卻不紀念抗戰，信口開河什麼免費升等商務艙，卻不尊重戰史，合理嗎？

徐巧芯批評，不要忘記當年超過300萬將士的死傷，不要忘記建軍以來最光榮的勝利，如果不想被中共搶走抗戰話語權，我方就不該自己放棄，否則，只談八二三、古寧頭，卻不提抗戰、台灣光復節，也只是消費國軍，大啖國軍自助餐罷了。

國民黨立委徐巧芯。圖／本報資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／本報資料照片

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