朱立倫指賴總統為台獨扭曲史實 民進黨反批政治操作

國民黨主席朱立倫今天表示，七七事變已屆88週年，今年也是抗戰勝利與台灣光復80週年。這段歷史對中華民國、對台灣具有非凡的意義；但總統賴清德為達台獨目標，不惜扭曲歷史事實，嚴正呼籲賴總統，即刻停止造謠、鬥爭，與在野攜手捍衛台灣安全與民主。

對此，民進黨發言人韓瑩回應，朱立倫永遠活在另一個時空中；颱風丹娜絲過境，各地陸續出現災情，現今全國上下都投入災後恢復工作，只有朱立倫還在做政治操作，噴政治口水，「請朱主席好好體恤民情，勿再做一個違背民意的在野黨主席。」

朱立倫透過臉書，以「七七事變88週年，國民黨堅定捍衛歷史事實」為題表示，今天是7月7日，七七事變至今已屆88週年，今年也是抗戰勝利與台灣光復80週年。這段歷史，對中華民國、對台灣都具有非凡而深刻的意義。88年前的今天，盧溝橋的槍聲劃破寧靜夜空，揭開全民奮起抗日的序幕。

朱立倫說，在隨後8年的漫長抗戰中，全國軍民犧牲慘烈，付出超過2000萬條生命的代價，粉碎了侵略者的野心，守護了中華民國的國家尊嚴。抗戰勝利後，台灣結束50年殖民統治。今年也是台灣光復滿80週年，大家更應珍惜來之不易的自由與和平，並且感念當年無數先烈、先賢的犧牲與奉獻。

朱立倫提到，歷史的教訓告訴大家，國家必須自立自強。唯有強大的國防，才有穩定的和平。國民黨始終堅持強化國防，支持國防預算至少達GDP（國內生產毛額）3%以上，甚至到3.5%。更在立法院提出軍人加薪法案，以提升軍人薪資待遇的政策，根本解決兵力短缺的問題。用實際作為強化國防，就是國民黨向歷史、向台灣人民做出的承諾。

他說，遺憾的是，近期賴總統不斷在「亂台十講」散布謠言，甚至為了達到台獨的目標，不惜扭曲中華民國的歷史事實，曲解中華民國光復台灣的歴史，就為了幫惡意的大罷免添油加醋。再次嚴正呼籲賴總統，即刻停止造謠、抹黑、鬥爭，與在野黨攜手捍衛台灣的安全與民主。

朱立倫認為，88年前的七七事變，是中華民族面對侵略者，展現大無畏勇氣的開始。今天大家銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。讓大家共同緬懷抗戰英烈，紀念台灣光復意義，也堅定團結一致，為台灣的民主自由與國家安全繼續努力，讓中華民國永續安定，和平繁榮。