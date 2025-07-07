【重磅快評】十講變亂講 賴總統變曹興誠眼中的雜質？

大罷免如火如荼，深受藍營期待的賴清德總統「罷免第五講」卻取消提前放颱風假，賴總統十講變亂講，不僅親綠名嘴溫朗東呼籲喊停止血，連罷團指揮官曹興誠都直指，團結十講有些離題，他不期待賴總統出來為罷團站台。何其悲哀，賴總統希望透過罷免打掉雜質，他自己卻可能成為罷團眼中的雜質。

賴總統十講何止離題，簡直是離譜。猛瑪象的「台獨史觀」，雖然討好深綠獨派選民，卻嚇出更多藍營支持者要投下反罷免票；「打掉雜質說」更是出類拔萃，激怒眾多的中間選民，凡是不支持民進黨罷免路線的人都變成「其餘人」，總統府再怎麼樣刪掉賴總統的脫稿演出，也挽不回既成的傷害。民進黨對軍人前倨後恭，禮遇軍人卻造成更多社會對立，原本就懷有戒心的軍公教，對民進黨更加不放心。

最誇張的是，賴總統對著獅子會中小企業主拒絕普發現金一萬元，還用菜市場買菜為例，簡直是與全台灣的婆婆媽媽為敵；對很多小老百姓而言，一萬元不是小數目，曹興誠可能不需要，但很多勞工和上班族需要，許多基層家庭更需要現金度小月。賴政府心心念念要拿上千億元補貼債多不愁的台電爛帳，讓中產階級有深沉的相對剝奪感。

賴總統不過講到第四講，幾乎七成以上選民都得罪光了，賴總統宛如「大罷免、大破口」，無怪乎曹興誠表示，十講有些離題，不期待賴清德為罷團站台，但他期盼能加入抗共保台的論述。解讀曹興誠的潛台詞就是，「賴總統你講你的就好，人不要來攪局」。

賴總統美其名的「團結十講」，讓台灣社會「一團心結」，甚至成為綠營的票房毒藥，卻意外促進藍白在野黨空前團結，許多藍委更引頸期待賴總統直播開講，最好一路講到投票前壓軸登場，可望成為反罷的超級催票機。

最弔詭的是，一向標榜大鳴大放的民進黨公職幾乎沒人敢在貓的脖子上掛鈴鐺，看到海基會前董事長鄭文燦的下場，黨內誰再敢對清德宗直言不諱？有些難聽的話只能透過罷團、側翼來勸諫，今上聽不進實話，成為民進黨最大的困境。

民進黨一路縱容，讓罷團大展鴻圖，自甘成為罷團的附隨組織，民進黨過去曾是「狗搖尾巴」，深綠、獨派死忠跟隨；後來變成「尾巴搖狗」，許多有心人士掛獨派之名，試圖影響黨決策、汲取政治資源；如今則是「尾巴咬狗」，罷團和側翼反過來對賴總統指三道四、對民進黨秘書長林右昌拍桌怒罵，甚至想在補選立委占得一席之地，罷團打著綠旗反綠旗，令人嘆為觀止。

國民黨桃園市議員凌濤諷刺，一場大罷免成就曹興誠，賴總統請神容易送神難，「綠營曹國師的話，賴總統能不聽嗎？」

以曹興誠為首的獨派勢力更蔚為「曹派」，左右賴總統的國政方針，藍營揶揄，曹興誠宛如「地下總統」，目中無人，賴總統若當真變成罷團眼中的雜質，恐怕也是咎由自取。