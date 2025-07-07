林淑芬質疑查詢不到狼醫是包庇 邱泰源反擊場面火爆

前台大醫院婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵3女棄保潛逃，多位立委今天質疑衛福部應允建立「狼醫查詢平台」進度落後，民進黨立委林淑芬抨擊衛福部以法律審判掩護行政責任，始終包庇狼醫，衛福部長邱泰源反擊立委侮辱，場面火爆。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查社會救助法部分條文修正草案，多位立委聚焦狼醫事件。

國民黨立委陳菁徽質詢時，引述多位涉嫌性侵、性騷的醫師，被揭發後，仍能安然執業，要求衛福部在醫師被移送性平調查時，應比照教師等先停職。

醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部目前正在跟司法院接洽，希望1個月與司法院完成資料介接，目標8月就可以公布。

隨後質詢的林淑芬再度鎖定鄭文芳棄保潛逃案，她表示，台大醫院前院長吳明賢譴責等於做了責任切割，毫無擔當，衛福部以醫師法第25條第2款，判刑確定才送懲戒，但依據醫師法第25條第4款「執行業務違背醫學倫理」，就可以送懲戒，以法律審判掩護行政責任。

林淑芬說，兒少相關法律都有規定，醫療人員涉嫌性騷、性侵，可以公布姓名，對狼師、幼保人員都可處以終身不任用，對猥褻兒少的狼醫，輕輕放下，還可以看診，無法源是推托，有法源也不願意公告，衛福部是包庇狼醫的幫兇。

不等邱泰源回應，林淑芬提及醫事人員查詢系統，她說，連醫師有沒有執照都查不出來，因為要不要上傳資料要醫師同意，是最沒有用的醫事查詢系統，無照查不到，有照可能也查不到，她只要求，以後每一個醫師都可以被查詢，讓人民可以查到「正在移送懲戒中」，這需要法源依據嗎。

劉玉菁表示，現在確實有在衛福部公開網站可以查詢醫事人員資料，但是因為個資，基本上還是兼顧民眾權益及對個資保護的責任。

林淑芬質疑，「整個政府沒有人可以確定這麼簡單的問題？」

面對林淑芬連番質疑，邱泰源說，衛福部會好好處理。林淑芬說，「我聽這句話已經很久了」，部長什麼都不知道、搞不清楚。

邱泰源一聽，拍桌表示「報告委員，沒有搞不清楚，我們很清楚。已經報告很多次，是妳聽不清楚」，以前就是因為個資法，如果大家在乎，就來檢討。

林淑芬不甘示弱說，不是在這裡大聲就有用，掩護狼醫還大小聲。邱泰源說，絕對不掩護、不袒護狼醫，全國醫師都非常努力，不能受到侮辱。

林淑芬反問邱泰源，不知道哪裡來的底氣可以講這些話，如果她哪一句不是事實或措辭不當，她可以公開道歉。

林淑芬說，衛福部查詢系統應該要能精準查詢得到，包含醫師是否有被判刑、被吊照、被移送懲戒等，有沒有法律上困難，少數的老鼠屎破壞醫師形象，因而也讓民眾想自保，先查詢醫師有無前科、被交付懲戒等，人民知情權的障礙、門檻為什麼這麼高。

最後，會議主席、民進黨立委劉建國出面表示，狼醫何時停執、懲戒中等，須有一套SOP，要求衛福部1周內將醫事人員平台改善完成，並就完整性作為向報告。