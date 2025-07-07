【重磅快評】百年一遇颱風假 沒轉彎的張善政未失分

中颱丹娜絲由嘉義布袋登陸，全台13縣市停止上班上課，但北北基桃在內9縣市正常上班上課。不過桃園市僅洽海4區放颱風假引爆話題，綠營機操炒作，更有人喊出大罷免大成功。只是張善政自己當過行政院長，如果不遵守行政院規定，不是自打嘴巴？桃園市過去也常有分區停班課前例，今天桃園風小雨小，沒有災情，有心人士要炒作此話題，應適可而止。

桃園市府昨晚宣布蘆竹、大園、觀音與新屋等沿海四區今日停止上班上課，其他九區照常上班上課，引來網友熱議。有人舉例橫跨中壢、大園兩區的「青埔特區」為例，由於一街之隔導致颱風假命運大不同，感嘆「青埔兩樣情」；也有網友嗆張「要不要來八德看看風多大？」、「市長真的不知道蘆竹跟龜山的邊界只差一個紅綠燈」。更有 人更喊出「（颱風）直撲過來，你跟我說要上班，大罷免大成功！」，一個颱風假，竟增添了濃濃政治味。

綠營當然不錯過這個好機會，有「鄉民女神」之稱的民進黨議員黃瓊慧即留言「桃園已被納入警戒區，許多市民不解為何分區停班課？是否可請你再次審慎評估、以市民的生命安全為第一考量呢？」；市議員許嘉睿也發文提醒「請注意！一桃兩制！如果住青埔的話，請看一下門牌」；市議員李宗豪也發文「這樣的放假方法莫名其妙！現在張善政臉書已被灌爆了，搞不好颱風還沒轉彎，市長就會先轉彎」。

颱風沒有轉彎，只變輕颱，張善政也沒有轉彎。昨晚他的說法就是沿海四區風力達停班課標準，其餘地區未來24小時雨量、平均風力與陣風皆未達停班課標準；今天張的說法是政院放假規定本就有分區停班停課的作法，沒辦法隔一條河就多放一點，依照行政院規定執行是最穩當的作法，「壓力由我們府層來承擔，該放就放，不該放就不放！」。

究竟民進黨有沒有在這次颱風假中得分？有沒有助攻大罷免？還有待驗證。不過，張善政確實守住依法行政的底線。

他堅持沿海四區停班停課，其他九區照常上班上課是依他擔任閣揆時就有的天然災害停止上班及上課作業辦法，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，才可發布停止上班及上課。如果氣象署的資料只有沿海四區達標準，張善政只放四區颱風假，何過之有？

再者，分區停班停課並非桃園獨有，歷來各縣市已視颱風期間的常態，桃園市也有前例。去年10月康芮來襲，桃園市政府宣布除復興區停止上班上課外，其餘各機關學校照常上班及上課；前年9月軒嵐諾颱風警報，市府也依據最新天氣預報資料宣布復興區停班停課一天半；同年10月受尼莎颱風環流影響，土石流達紅色警戒，市府宣布復興區3里照常上班、停止上課。案例不勝枚舉，為何這次就可以大作文章？

復興區和大溪區接壤，也有民進黨議員所提隔一條街、隔一條河「一個颱風兩樣情」的問題，但這是氣象科學的極限，並非張善政創造出來的問題，市長能做的就是依據中央的規定、參照氣象署提供最新預報資料作決策並全力防災救災。這次颱風的路徑百年一見，分區停班停課自有不同以往的方案，因地因時因勢制宜，民進黨若想把拿這個話題進行政治炒作，效果恐怕適得其反。