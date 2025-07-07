藍白立委憂校園菸毒氾濫 將合作提案修法防堵

為因應新型毒品、菸品滲入校園的狀況，國民黨立委李彥秀、民眾黨立委張啓楷及台北市議員陳宥丞，今天共同呼籲跨部會積極訂定毒害、菸害聯防機制。李彥秀說，將與跨黨派立委提案修法，徹底落實邊境阻絕、流通管控、校園防堵。

李彥秀、張啓楷、陳宥丞召開「校園菸毒氾濫‧強化源頭管理補足校安破網」記者會。李彥秀表示，根據內政部統計，去年12歲至17歲毒品嫌犯達到607人，18歲至23歲達3215人，前者較前年增幅高達22.6%。菸害方面，2023年3月菸害防制法修正施行後，國、高中生使用加熱菸比率並未出現明顯反轉，甚至使用加味菸比率還創下新高。

李彥秀強調，校園安全不容耽擱，源頭管理絕非口號，她提出「邊境管理、阻絕流通、校園防堵」3項策略，檢討旅客通關查驗流程、突破新興通路查緝困境、精進校園毒害防制識能，3箭齊發保護學生免於菸害毒害。

張啓楷說，目前的毒品快篩試劑良率低，僅約30%至40%，導致成效不彰。他已具體要求政府應公開各家廠牌的快篩良率，統一採購高良率產品，並建立明確指引，引入新科技協助菸害防制、給予地方足夠金費執行、精準統計校園毒品黑數。

陳宥丞表示，近日又發生民眾遭毒駕撞傷的個案，凸顯現行法規與執行端存在重大漏洞。他呼籲中央政府應比照酒駕，盡速推動毒品快篩檢測制度，讓基層執法人員能依法、安全、迅速處理疑似吸毒案件。唯有法規、程序一次到位，才能有效遏止毒品蔓延。

與會的衛福部國民健康署副署長賈淑麗表示，「源頭管理」是最有效遏止的方法，政府已於5月27日召開第一次跨部會查緝會議，在海關攔檢的部分，已加強辦理，截至目前，已銷毀20萬支電子煙、14萬支加熱菸。

賈淑麗也說明，過去電商與社群平台上資訊混亂、違規氾濫，經過持續努力，已裁罰787件違法販售案例，裁罰金額高達新台幣2億元，並持續與平台業者建立定期協調機制。