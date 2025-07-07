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四叉貓疑遭停權 學者籲平台檢視避免傷言論自由

中央社／ 台北7日電

常揭露政治內幕的網紅 「四叉貓」近日疑遭大量檢舉，導致社群帳號被停權。傳播學者認為，社群平台在屏蔽時應檢視內容是否違法，若只因大量檢舉而停權，對言論自由也是傷害。

時常在個人社群平台分析時事和爆料的網紅「四叉貓」6日被網友發現，其臉書、IG、Threads等社群平台帳號全數消失。四叉貓也在YouTube直播中證實，帳號疑似遭大量檢舉而被停權。

中正大學傳播系系主任管中祥今天接受中央社記者訪問時表示，社群平台在屏蔽某些資訊時，應檢視內容是否違反法規，若只是個人意見或時事評論，這樣屏蔽就有疑慮。

管中祥說，社群平台一直以來都是個黑盒子，其過濾機制未必了解當地的脈絡或法規，如果只因檢舉次數多而去下架某些內容或帳號，這樣對言論自由也是一種傷害。

管中祥提到，民主社會應該要接納不同意見，盡可能多聽各方看法，除非是有違法問題或是明確的假訊息，否則不需要去向社群平台檢舉；對於不同意見，即使個人無法接受，也應該學習去包容和尊重。

台灣師範大學大眾傳播研究所教授王維菁坦言，現在網路社群有許多假訊息，有些可能有違反社會秩序維護法的疑慮，民眾一方面希望保障個人言論自由，有時候又希望社群平台負起管理責任，因此社群平台的規範確實如同雙面刃。

王維菁認為，現在社群平台守則仍是平台自己說了算，但建議各平台對言論自由的規範應該更公開透明，民眾如對個案有疑慮，也可以要求社群平台說明；言論自由應該被保障，但也不是無限上綱，若為了網路流量譁眾取寵，把言論帶往極端方向，這樣對民主社會的對話也不利。

中祥 社群 言論自由

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