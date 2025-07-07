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七七抗戰88周年 徐宗懋：中華民國政府應隆重紀念

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
資深媒體人徐宗懋。本報資料照（記者曹麗蕙／攝影）
資深媒體人徐宗懋。本報資料照（記者曹麗蕙／攝影）

適逢七七抗戰88周年台灣光復80周年，資深媒體人徐宗懋表示，中華民國政府應隆重紀念抗戰勝利和台灣光復等一系列活動，且將其視為兩岸和解合作的歷史精神基礎。任何歷史紀念活動要感動社會，必須發自內心的誠意，必須始終如一，而不是看情況臨時應景，任何表面功夫只會適得其反。

徐宗懋指出，七七事變88周年，又適逢抗戰勝利與台灣光復80週年，這三件事情歷史性質言為一體，不可切割。儘管目前兩岸遭遇一時的困難，但回首前塵，兩岸先人在驚濤駭浪中，不畏艱險，流血犧牲，擺脫帝國主義和殖民主義的桎梏，不僅為中華民族開創新的發展契機，也創造戰後東亞和世界秩序。

徐宗懋指出，日本侵略中國是帝國主義對華侵略的一部分，台灣首當其衝，1874年的牡丹社事件展現了日本侵略中國的雛型，從外交威脅、出兵、殺戮，要求高額賠償等等，發展了一套基本的軍事擴張模式。到了甲午戰爭，則進一步要槍炮尖刀下要求割讓大批的土地。

清朝滅亡，中華民國成立之後，中國人走向內部整合發展的階段，日本帝國繼續加快侵華的腳步，完全不受節制，不斷對中國鯨吞蠶食，拉引日本對外的軍事和政治關係，也把日本帶往毀滅的終局。

徐宗懋說，七七事變儘管表面上只是一次短暫的中日軍事衝突，但代表中國全面反抗日本侵略時機的來臨，蔣介石在江西𠫂山發表著名的抗戰聲明，清楚宣示中國人不再退讓，決定付出最慘重的代價，戰到最後一兵一卒。

徐宗懋說，八年的抗戰歲月，在22場正面戰場，以及無數的大小型戰役中，中國軍民付出的慘烈的代價，估計傷亡超過2000萬人以上，財產損失不可估計。在巨大的傷亡中，也迎來民族復興的希望。尤其1941年底珍珠港事變之後，太平洋戰爭爆發，東西戰場連為一體，中國取得了有利的全球戰略局勢。

二戰末期，中國陸續英國和美國簽署平等條約，解除百年梏桎，1943年底的開羅會議，決定了日本戰敗後台灣、澎湖回歸祖國，東三省收回，朝鮮半島獨立。中國更與美、英、蘇等同盟國四強，共同創立了聯合國，並成為安全理事會五個常任理事國之一。這一切偉大的成就均始於1937年7月7日宛平的槍聲，以及絕不妥協抗戰到底的決心與意志。

徐宗懋說，儘管二戰勝利後，全球又陷入東西方意識型態的熱戰，國共內戰又造成中華民族的分裂，有關抗戰史實的解釋呈現分歧，但對中華民族救亡圖存的歷史的認識，對中華英雄兒女拋頭顱、灑熱血事蹟的尊崇，則是一致的，因為這代表民族的正氣，黨派之爭只能暫時阻礙民族的共識和團結，但最後回到正常的狀態，因為民族歷史的正義無可阻擋。

因此，徐宗懋認為，今年中華民國政府應隆重紀念抗戰勝利和台灣光復等一系列活動，且要從紀念七七抗戰88周年開始，而且將其視為兩岸和解合作的歷史精神基礎。

他提到，今年，大陸方面已準備舉行一系列盛大的紀念活動，台灣也應該有相應的紀念活動。據報導，國防部準備請國軍老兵和台灣抗日遺族舉行座談會，以「互別苗頭」。他認為，任何歷史紀念活動要感動社會，必須發自內心的誠意，必須始終如一，而不是看情況臨時應景，任何表面功夫只會適得其反。

徐宗懋說，對抗日史實尊崇祟，同時也應該同時對肯定日本殖民主義言行的強烈批制，對汙衊蔣介石的嚴厲譴責，只有誠心紀念抗戰，弘揚民族正氣，才會取得勝利，因為正氣常存，不會受到短暫政局改變，如此自然可以去除殖民主義遺害，促進兩岸和平，並在新的歷史條件下，𢹂手合作，共同復興中華民族，推動世界和平。

中華民族 抗戰 日本

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