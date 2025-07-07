憂暑假到來菸毒更氾濫 李彥秀籲補破網將跨黨派提修法

暑假到來，青少年菸毒議題也引發關注，國民黨立委李彥秀今同民眾黨中央地方民代開記者會指出，校園菸毒氾濫，相關管制失靈，反毒預算4年150億如打水漂；將跨黨派提案修法，徹底切斷源頭，也避免流通甚至進入校園。衛福部強調，從海關及平台防堵；教育部也說，與警政署等部會有跨部會機制，嚴密執行防治措施。

李彥秀指出，據內政部統計去年情況，12至17歲毒品嫌犯人達到607人，18至23歲人數則達3215人，前者相較於前年增幅高達22.6%。菸害方面，中學生使用加熱菸比率並未出現明顯反轉，甚至使用加味菸比率還創下新高。行政院從民國110年開始推動「新世代反毒策略2.0」為期4年投入約150億元經費，但用毒人數卻是節節高升，難道經費又是打水漂、反毒策略淪為作文比賽？

李彥秀質疑，不只毒品防制失當，菸品管理同樣失靈，民眾可輕易於網路找到販售加熱菸或電子煙通路；目前的防制成果，絕對無法讓民眾滿意、讓家長安心。她呼籲要「邊境管理、阻絕流通、校園防堵」，才能保護學生免於菸害毒害，也將跨黨派立委提案修法，徹底落實。

張啓楷表示，早在6月質詢時具體要求，但中央又把查緝電子菸業務推給地方政府，而中央與地方菸捐分配比例又維持不動，明顯不公平，地方更無量能處理查緝問題。近年依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）遭濫用，正危害校園，但卻發現台南警方毒品快篩試劑超過7600支過期。

陳宥丞也說，警方取締喪屍煙彈因無科學化設備而更為困難，世界各國都急需毒品唾液檢測工具，目前成大、台大、中醫大與警大研究團隊已研究出相關快篩試劑，且準確率高達九成，政府應盡速協助解決執法前線的困境。

衛福部國民健康署副署長賈淑麗表示，目前已從兩面向打擊源頭，5月27日已召集9個部會首次開會，目前海關攔檢裁處達到20萬支電子煙、14萬支加熱菸，銷毀率達8成以上；裁處販售上，也從平台等各通路，有跨縣市聯合稽查機制，已裁罰787件，違法販售案例，裁罰金額超過2億元。