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馬英九批抹紅海峽論壇 綠：以交流之名走上統戰之路

中央社／ 台北7日電

前總統馬英九近日批評民進黨「抹紅」海峽論壇，民進黨中國部今天說，這不是誰抹紅誰，而是馬英九親手替自己的名字染上了紅色。歷史會記得，馬英九為了「和平交流」之名，走上了一條讓人失望的統戰合作之路。

馬英九日前率領馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國大陸，並參與海峽論壇。他返台後透過臉書表示，應邀出席海峽論壇前，他很遺憾看到民進黨用「統戰」這種毫無法律依據的字眼，無所不用其極地抹紅這個行之有年的兩岸交流平台，阻止台灣渴望兩岸交流的人參加。

馬英九說，事實證明，現場氣氛熱絡，兩岸各領域人士自然互動交流，沒有因為政治打壓而退縮，因為兩岸都是中國人，同胞相見，自然格外親切。

民進黨中國部透過臉書發文指出，海峽論壇從來不是什麼中立的交流平台，它的主辦單位是中共中央台辦與福建省政府，背後則是中國對台「融合發展」政策的延伸工具。這不是被貼標籤，而是它本來就紅通通。中共從內容設計到宣傳策略，處處圍繞一個目標：分化台灣、塑造「兩岸一家親」的統戰敘事。

民進黨中國部說，身為曾經的中華民國總統，馬英九選擇親赴由中共主導的論壇，說出的不是對等交流，而是「融合」、「和平發展」這些正中統戰伎倆的話術。更令人遺憾的是，馬英九不是無知，而是明知故為。

民進黨中國部認為，台灣社會之所以關切，並非意圖封鎖對話，而是對政治目的高度警覺。如果馬英九願意面對現實，就該知道真正的問題從來不是「抹紅」，而是他自己站在紅色大旗下，還要強詞奪理說這只是誤會。

民進黨 海峽論壇 馬英九基金會

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