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朱立倫批賴總統「亂台十講」曲解中華民國光復台灣歷史

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，「銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。」呼籲賴清德總統，即刻停止造謠、抹黑、鬥爭，與在野黨攜手捍衛台灣的安全與民主。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫表示，「銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。」呼籲賴清德總統，即刻停止造謠、抹黑、鬥爭，與在野黨攜手捍衛台灣的安全與民主。圖／取自朱立倫臉書

七七事變88周年，今年也是抗戰勝利與台灣光復80周年。國民黨主席朱立倫表示，「銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。」呼籲賴清德總統，即刻停止造謠、抹黑、鬥爭，與在野黨攜手捍衛台灣的安全與民主。

朱立倫指出，88年前的今天，盧溝橋的槍聲劃破寧靜夜空，揭開全民奮起抗日的序幕。在隨後8年的漫長抗戰中，全國軍民犧牲慘烈，付出超過兩千萬條生命的代價，粉碎了侵略者的野心，守護了中華民國的國家尊嚴。

朱立倫說，抗戰勝利後，台灣結束50年殖民統治。今年也是台灣光復滿80周年，這段歷史，對中華民國、對台灣都具有非凡而深刻的意義，大家更應珍惜這段來之不易的自由與和平，並且感念當年無數先烈、先賢的犧牲與奉獻。

朱立倫說，歷史的教訓告訴大家，國家必須自立自強，唯有強大的國防，才有穩定的和平。國民黨始終堅持強化國防，支持國防預算至少達GDP 3%以上，甚至到3.5%；更在立法院提出軍人加薪法案，以提升軍人薪資待遇的政策，從根本上解決兵力短缺的問題。用實際作為強化國防，就是本黨向歷史、向台灣人民作出的承諾。

朱立倫說，遺憾的是，近期賴總統不斷在其「亂台十講」散布謠言，甚至為了達到台獨的目標，不惜扭曲中華民國的歷史事實，曲解中華民國光復台灣的歷史，就為了幫惡意的大罷免添油加醋。他再次嚴正呼籲賴清德總統，即刻停止造謠、抹黑、鬥爭，與在野黨攜手捍衛台灣的安全與民主。

朱立倫說，88年前的七七事變，是中華民族面對侵略者，展現大無畏勇氣的開始。銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。讓我們共同緬懷抗戰英烈，紀念台灣光復意義，也堅定團結一致，為台灣的民主自由與國家安全繼續努力，讓中華民國永續安定，和平繁榮。

國防預算 朱立倫

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