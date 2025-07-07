抗戰勝利暨台灣光復80周年 國民黨 : 歷史不該被遺忘

七七盧溝橋事變爆發八十八周年，國民黨表示，今年也是抗戰勝利、台灣光復八十周年的重要歷史節點。每年紀念此時此刻，是為提醒如何在動盪時代中保持清醒與堅定，在國際與區域局勢詭譎多變的今天，汲取歷史的智慧、堅守捍衛國家的信念。

國民黨表示，在這場長達8年的戰爭中，全體國人上下齊心、同仇敵愾，中華民國全國軍民浴血奮戰，最終成功阻止日本侵略、協助盟軍贏得第二次世界大戰。321萬官兵及超過千萬同胞傷亡，代價何其沉重。然而，也正是在這場戰爭中，中華民國締造提升國家地位及光復台灣的不朽事蹟。

國民黨指出，抗戰勝利後，台灣得以實踐「中華民國憲法」，逐步發展民主憲政制度、保障人民自由權利，至今建立起自由開放的社會與多元文化環境。不應也不敢遺忘，這一切的基礎，正是來自於當年無數志士犧牲奮戰，他們的英勇事蹟，至今仍令人敬佩動容。

國民黨表示，如今世界局勢瞬息萬變，兩岸情勢更是日漸緊繃，世界各地的大小衝突更是提示台灣現在仍同樣處於敏感與高度張力中。

國民黨表示，88年前的國民黨面對局勢突變，毅然決然挺身而出保衛家國，擔起追求和平、捍衛國家民族生存發展的重擔；88年後的今天，國民黨仍堅定以負責任的態度，在激烈對立中尋求理性、在不安局勢中堅守穩定，這是國民黨向來的精神，也是紀念七七抗戰的最重要意義。

國民黨表示，今年是台灣光復八十週年，國民黨也成功推動光復節放假，因為作為當年領導全民抗戰的政黨，國民黨從未忘記、也不敢忘記戰爭的殘酷，更堅信和平的可貴。歷史不該被遺忘，和平不容被視為理所當然。國民黨將持續以理性穩健的態度，承擔守護中華民國的責任，與全民一起努力，讓歷史的榮光照亮共同的未來。