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美對等關稅將出爐 民進黨團：台灣底氣足 盼全民共同集氣

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅暫緩期將至，美國總統川普預計自美東時間7日中午12時陸續寄出關稅信，8月1日起正式生效。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤7日指出，台灣底氣很足，最後關鍵時刻不需太多臆測，請全民一起為談判結果集氣加油，相信政府會努力爭取最好結果。

吳思瑤今天在立法院受訪指出，針對關稅談判，民進黨團全力支持跟支援前線談判代，這段時間行政部門做足準備，在川普宣布新關稅制度後，台灣政府的各項做為都反映在具體盤判上，「我們都往正向樂觀方向期待」。

吳思瑤提及，在關鍵的最後時刻，請全民一起為談判結果集氣加油，最重要的是台灣底氣很足，有強大的高科技產業，台灣國家競爭力及中小企業強韌生存能量，為台灣經濟實力奠基非常好的基礎。

吳思瑤強調，在最後揭曉時刻，不需有太多臆測，就是全力支持政府，政府務必且絕對會捍衛國人的權益，勢必努力爭取出最好結果，盼全民一起集氣，期待正向樂觀的好消息。

吳思瑤 川普 美國

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