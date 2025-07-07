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影／關注校園毒害 藍白立委盼跨部會管理補破網

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
為防範校園煙毒氾濫，國民黨立委李彥秀（中）今天與民眾黨立委張啓楷（左）、台北市議員陳宥丞（右）舉行記者會，盼中央跨部會訂定毒害、菸害聯防機制，同時強化源頭管理補足校安破網。記者潘俊宏／攝影
為防範校園煙毒氾濫，國民黨立委李彥秀（中）今天與民眾黨立委張啓楷（左）、台北市議員陳宥丞（右）舉行記者會，盼中央跨部會訂定毒害、菸害聯防機制，同時強化源頭管理補足校安破網。記者潘俊宏／攝影

暑假剛開始，為防範校園煙毒氾濫，國民黨立委李彥秀今天與民眾黨立委張啓楷、台北市議員陳宥丞舉行記者會，盼教育部及法務部應攜手訂定毒害、菸害聯防機制，同時強化源頭管理補足校安破網。

李彥秀表示，近幾年年輕族群依賴使用毒品及使用強度都提高，從內政部統計資料來看，前年到去年的青少年使用毒品的增幅高達22.5%，這是已知的資料，何況有更多的黑數並不知道，尤其是電子煙、加熱菸很多都可以在公開網路上如何販售買賣，行政院所投入的150億元經費是如何花的？不然怎麼預算投入後，年輕學子們使用毒品的人數卻是一直升高，再來，菸毒成癮容易但戒治困難，吸毒不僅影響一生，也讓全家受苦，目前的防制成果無法讓民眾滿意，希望中央能跨部會從邊境管理、阻絕流通、校園防堵等3項策略，來保護學生免於菸害毒害。

張啓楷說，他早在立法院質詢中提出具體要求，財政部長莊翠雲及衛福部長邱泰源皆承諾會提交相關跨部會研議結果，但是中央卻把查緝電子菸的責任推給地方政府。

陳宥丞表示，檢警針對喪屍煙彈進行查緝及毒駕執法取締過程沒有配備取締毒駕的科學化設備，現行許多檢測試劑合格率偏低，尤其如果未來加熱菸在台灣通過審核上市後，檢警就更難判定是否有毒品加入其中。

為防範校園煙毒氾濫，國民黨立委李彥秀（右二）今天與民眾黨立委張啓楷（右三）、台北市議員陳宥丞（右一）舉行記者會，盼中央跨部會訂定毒害、菸害聯防機制，同時強化源頭管理補足校安破網。記者潘俊宏／攝影
為防範校園煙毒氾濫，國民黨立委李彥秀（右二）今天與民眾黨立委張啓楷（右三）、台北市議員陳宥丞（右一）舉行記者會，盼中央跨部會訂定毒害、菸害聯防機制，同時強化源頭管理補足校安破網。記者潘俊宏／攝影

加熱菸 李彥秀 毒品

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