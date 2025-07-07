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蔣萬安不放假影響罷免？李彥秀：颱風假有相關標準

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委李彥秀今於立院開「校園菸毒氾濫 ‧ 強化源頭管理補足校安破網」記者會。記者李成蔭／攝影
國民黨立委李彥秀今於立院開「校園菸毒氾濫 ‧ 強化源頭管理補足校安破網」記者會。記者李成蔭／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布台北今日正常上班上課，導致臉書被灌爆，甚至有網友因此與大罷免連結，外界也憂影響北市立委罷免態勢。國民黨台北市立委李彥秀認為，放颱風假有相關規定及標準，且也是由基北北桃四市共同決定；自己在地方多年經營，相信民眾眼睛是雪亮的，會做清楚判斷。

丹娜絲颱風來襲，台北市今正常上班課，不過昨晚宣布開始，蔣萬安臉書被網友灌爆，甚至還有網友批「大罷免，大成功」，引發討論，認為恐影響罷免案態勢。另外，罷免李彥秀團體「港湖除銹」昨也宣布，為衝刺罷免，將祭出一周40場陸戰活動。

李彥秀今於立院開「校園菸毒氾濫 ‧ 強化源頭管理補足校安破網」記者會，並於會後接受媒體聯訪時表示，市政及國家重大政策上，要不要放颱風假，都有相關法規及決定標準，今日不放假是基北北桃共同的決定，處理市政比什麼都重要。她也說，她相信所有民眾都能看到自己26年來地方的經營，不論是問政或地方建設，相信港湖民眾眼睛是雪亮的、耳朵是清楚的，會做最清楚的判斷。

另外，有關台美關稅談判，李彥秀表示，台灣中小企業占八成以上，而九成左右民眾也都在中小企業上班，這一次除關稅衝擊還有匯率衝擊，廠商出口愈多、賠得愈多，對台灣整體經濟是雙殺，政府應有更好的因應準備，包含對產業中長期規畫、全球布局等、制度調整等。

李彥秀感嘆，雖說談判是機密，但在預期心理下，大家不敢投資，民眾也不敢花錢，對台灣內部景氣、產業投資衝擊都大，所以還是要跟各界對話，但很遺憾政府花眾多時間在政治上，若能多花時間關注詐騙、菸害、毒害等議題的全國運動，可能還比罷免支持度更高。

台北市長蔣萬安（右）與國民黨立委李彥秀（左）。圖／本報資料照片
台北市長蔣萬安（右）與國民黨立委李彥秀（左）。圖／本報資料照片

罷免

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