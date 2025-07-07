快訊

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

澎湖阿家生蠔風波後神隱兩週！尹到怡新片崩潰痛哭 坦言「害怕又抱歉」

日走一萬步也無法活化血清素？ 醫揭「有效增加幸福感」的走路關鍵

風雨沒有達標就不放假！張善政：就是這麼簡單

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
丹娜絲颱風襲台，桃園市是全台唯一分區放假的縣市，市長張善政強調，氣象局的數據是達標就放假，沒有達標就不放假，就這麼簡單。記者朱冠諭／攝影
丹娜絲颱風襲台，桃園市是全台唯一分區放假的縣市，市長張善政強調，氣象局的數據是達標就放假，沒有達標就不放假，就這麼簡單。記者朱冠諭／攝影

丹娜絲颱風襲台，桃園市因為是全台唯一分區放假的縣市，市長張善政臉書遭灌爆。他今天受訪時強調，從今天風雨研判，僅沿海4區停班課是正確決定，他也要呼籲，氣象局的數據是達標就放假，沒有達標就不放假，就這麼簡單，沒有其他的考慮。

桃園市政府昨晚公告，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，宣布7日除蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停止上班、上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。消息宣布後引發眾多民眾抱怨，湧入張善政臉書按怒。

張善政今早出席新民立體停車場公辦都市更新案簽約典禮後受訪重申，不只他的臉書被灌爆，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安臉書一樣被灌爆；大家期待颱風來的時候，可以有放假的小確幸，但是他要呼籲，氣象局的數據是達標就放假，沒有達標就不放假，就這麼簡單。

面對部分民眾抱怨隔一條河或馬路停班課結果大不同，張善政稍早主持丹娜絲颱風災害應變中心第二次工作會議前受訪也強調，行政院放假規定本就有分區停班停課的作法，沒辦法隔一條河就多放一點，依照行政院的規定來執行，是最穩當的作法，「壓力由我們府層來承擔，該放就放，不該放就不放！」

丹娜絲颱風 停班停課

延伸閱讀

颱風假桃市兩作法被罵翻 張善政：均符行政院規定

丹娜絲來襲 桃園僅沿海4區停班課 張善政解釋原因

颱風假一桃二制 張善政臉書遭灌爆「大罷免大成功」

國民黨反罷免 張善政：蔡英文時期立院沒功能、監院在睡覺

相關新聞

桃園經國特區具優勢　5字頭房價吸菁英買氣

桃園經國重劃區正以其卓越的地理位置、便捷的交通網絡，以及親民的房價，迅速成為桃園房市的熱門新焦點。該區域不僅緊鄰國道一號南崁交流道，並設有經國轉運站，生活機能更可輕鬆串聯威秀影城、桃園市立圖書館總館、

大園7旬翁颱風天獨居工地破爛木屋 巡視員暗夜撞見嚇壞

桃園市大園區一名73歲賴姓老翁因與家人相處不睦，獨居在一處工地內的廢棄木屋裡，昨晚工地巡視員趁颱風來襲前至工地查看，赫然...

風雨沒有達標就不放假！張善政：就是這麼簡單

丹娜絲颱風襲台，桃園市因為是全台唯一分區放假的縣市，市長張善政臉書遭灌爆。他今天受訪時強調，從今天風雨研判，僅沿海4區停...

颱風假桃市兩作法被罵翻 張善政：均符行政院規定

丹娜絲颱風登陸台灣，桃園市昨晚宣布今除蘆竹、大園、觀音、新屋4區停班停課外，其餘照常上班上課，引發民怨。桃園市長張善政今...

桃園都市原民多 民代籲建專屬宅

桃園市超過3成都市原住民沒有自己的房屋，在外租屋也面臨高昂租金，甚至歧視等艱難過程。民代呼籲市府跟進其他縣市興建原民專屬...

教部4.8億補助 苗縣圖總館要建了

苗栗縣政府爭取教育部競爭型計畫補助新建縣圖總館，確定獲教育部核定補助4.8億元，縣長鍾東錦分享喜訊，縣府將啟動規畫設計，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。