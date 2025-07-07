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每年12萬名失智者插管求生 醫：當家人願意移除 患者喜極而泣

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，現在中老年人不喜歡插的「長長的象鼻」，走在路上被人歧視，或自認矮了別人一截，如能移除鼻胃管，長者移動方便，還可以外出旅遊，提升生活品質。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，現在中老年人不喜歡插的「長長的象鼻」，走在路上被人歧視，或自認矮了別人一截，如能移除鼻胃管，長者移動方便，還可以外出旅遊，提升生活品質。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

衛福部長照3.0政策，擬將「成功移除鼻胃管」計畫納入住宿型機構，減少住民長期依賴鼻胃管。特別是失智症患者，每年約有12萬人使用鼻胃管。醫師指出，雖國際研究證實，鼻胃管對減少吸入性肺炎、延緩體重下降效果與經口進食差異不大，但部分家屬、醫師及機構仍將插鼻胃管視為患者的「保命手段」，加上餵食時間長、人力壓力大，移除管路更為困難。

台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲說，隨著老化，咀嚼、吞嚥功能逐漸衰退，但晚期失智患者為加倍嚴重，因出現吞嚥困難，導致無法攝取營養、體重減輕，失智症醫療團隊會教導家屬先將食物剪碎或添加增稠劑，甚至使用食物調理機，以少量多餐方式補充營養，延緩失智者使用鼻胃管，但若家屬人力不足或無法照顧，最終仍選擇鼻胃管，部分安養機構也將「是否接管」作為入住門檻，進一步提高插管率。

其實，許多失智症者不願意插鼻胃管，傅中玲說，臨床曾收治一名失智者，由於病情因素被其他醫師插了鼻胃管，但來到門診時，家人表達願意花時間照顧，那她覺得可以移除，因患者還可以理解一點點別人說的話，當他聽到可以移除鼻胃管時，真的是喜極而泣

但即便病患有意願拔除鼻胃管，若照顧環境與醫療建議未同步，常出現醫師重新插管的情況。傅中玲說，即使理解插管無顯著好處，但部分醫師為避免風險與糾紛，確實傾向保守處理，建議衛福部應建立完整的照服員訓練、醫療端共識、家庭衛教與獎勵制度，否則，缺乏人力支持與制度誘因，難以真正改善長者生活品質。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，年長者留置鼻胃管比例偏高，原因之一是醫事人員或家屬覺得照顧方便，但現在中老年人不喜歡插的「長長的象鼻」，走在路上被人歧視，或自認矮了別人一截，且插入時，由於不舒服，患者常表情猙獰、全身抽搐，雖然現在可以利用超音波輔助，不會太過痛苦，但如能移除鼻胃管，長者移動方便，還可以外出旅遊，提升生活品質。

「多年前到日本參訪，竟被評估未來是吞嚥困難的高風險族群。」涂心寧說，新冠疫情前幾年到日本參訪，對於日本針對口腔健康、吞嚥功能等設有口衛士，印象深刻，口衛士可以直接為民眾進行簡易評估，當時她親身體驗，而被告知咀嚼肌力量較弱，未來是吞嚥困難的高風險族群，藉由口衛士教導可以透過吹氣球等方式，加強訓練咀嚼肌。

涂心寧說，台灣未來可引進簡易評估工具，在社區、機構提前評估及早預防，針對50、60歲族群應給予充分的衛教資訊及宣導，包括如何遠離鼻胃管，及移除鼻胃管有何好處等，甚至可以將不插鼻胃管納入預立醫療決定，兼顧晚年時仍保有生活品質及尊嚴。

失智症 醫師 鼻胃管

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