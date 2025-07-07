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白營提案藍支持…立院恐延會至8月底 創史上最長會期

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷李成蔭／台北報導
藍白黨團兩度提案立院延長會期。圖／聯合報系資料照片
藍白黨團兩度提案立院延長會期。圖／聯合報系資料照片

立法院本會期延會至七月卅一日，民眾黨團提案延長至八月卅一日，協商冷凍期將在本周到期；由於國民黨團也支持再延會到八月底，一旦訴諸表決，恐將創下我國立院史上最長會期紀錄。

立法院法定會期為每年二月至五月底、九月至十二月底，國民黨團四月十八日提案延會至七月卅一日止，在野黨憑藉人數優勢在五月廿日表決通過，民眾黨團隨後在六月十三日加碼提案延長至八月卅一日，立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，協商冷凍期也將在本周到期。

中選會先前公布罷免案相關時程，包括七月廿六日進行投開票，八月一日前審定罷免投票結果，並在當天公布罷免投票結果。現行公職人員選舉罷免法規定，中選會應在投票結束七天內公告罷免投票結果，罷免案通過者應自公告日起解除職務。

根據第十一屆立法院席次分配，藍綠兩大黨分別坐擁五十二、五十一席，另外還有民眾黨團八席、立場偏向藍營的兩名無黨籍立委，亦即只要有十二席國民黨立委遭罷免成功，在野黨席次加總後就會低於執政黨立委人數，屆時綠營將重新取得國會主導權。

民眾黨團總召張啓楷表示，民眾黨團主張延會至八月卅一日，持續推動多項福國利民的議案，包括國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事案、媒體議價法、四一○○億特別條例等，「只要民眾需要，我們就會盡力推動」。

張啓楷也說，最近到各縣市為反惡罷助講，看到很多民眾群情激憤，大家都認為這是民主對獨裁、法治正義對司法迫害之戰，相信很多台灣人民會站出來投下不同意罷免，共同用選票教訓無法無天的民進黨

國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團支持延會到八月底，因為七月下旬還要處理大法官人事案，能夠處理法案的時間變得相對有限，而修憲委員會應該會在八月進行，希望八月能夠處理民生法案，「這都需要時間，所以希望可以延會到八月底做處理。」

綠營方面則持保留態度，反對沒有正當性的延會。民進黨團幹事長吳思瑤表示，目前沒有合理正當的議題，首次延會只為通過民粹法案，國民黨將司法保護傘「撐好撐滿」，背後大多為政治盤算，而六至七月的延會也已經具體證明，立法院早已陷入半空轉狀態。

吳思瑤認為，此次延會幾乎都在考察、沒有處理太多議案，包括在野黨通過不明就裡的決議案，就算要處理普發現金議案，七月底就能處理完畢，顯見若要二度延會，立法院將繼續唱空城，在野黨仍會「大蹺班、救罷免」。

國民黨 民眾黨 民進黨 立法院 罷免

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