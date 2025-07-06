立陶宛跨黨派議員團訪台 將晉見蕭副總統

外交部今天表示，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，期間將晉見副總統蕭美琴，並拜會政府部門及立法院，就區域安全情勢及經貿合作等議題交換意見。

外交部下午發布新聞稿表示，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas，另譯：巴諾瓦斯）應政府邀請，於6日至11日率國安及國防委員會主席耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas，另譯：葉林斯）及外交委員會副主席馬爾德基斯（MatasMaldeikis，另譯：馬瑪竇）等8位跨黨派議員訪台，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、環境部長彭啟明、大陸委員會主委邱垂正、立法院副院長江啓臣，並分別接受國家安全會議秘書長吳釗燮及外交部政務次長吳志中款宴，針對台立關係、區域安全情勢及經貿合作等議題交換意見。

外交部強調，台灣與立陶宛都是面對威權擴張威脅的前線國家，彼此共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國也持續在經貿及科技等領域積極合作交流，訪團此行將進一步深化雙邊情誼。