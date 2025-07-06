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韓國瑜讚黃國昌「人中呂布」 綠委：高級酸

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜5日出席國民黨立委羅智強新書發表會，並稱民眾黨主席黃國昌是「人中呂布」。民進黨立委王定宇6日指出，呂布最出名的是「三姓家奴」，以此形容黃國昌，不管是稱讚或挖苦，都相當有學問和精準，「高級酸」常人學不來。

王定宇今天指出，「人中呂布」形容詞一出，懂點歷史典故的人都笑出聲，因為呂布在三國歷史最出名的是「三姓家奴」，過去投靠丁原、董卓做義父，卻因個人利益見利忘義、立場反覆，背叛原本追隨的人。

王定宇提及，當年韓國瑜選總統時，黃國昌跑到韓國瑜老丈人砂石場開直播快一個月，當時的新聞都找得到，所以韓形容黃是呂布，一面好像是誇獎，另一方面也報了當年一箭之仇，可以說「薑還是老得辣」，此種形容是否貼切，社會自有公評。

王定宇也說，黃國昌昨天受訪批評檢調介入個案干預司法時，一聽聞韓國瑜到場便馬上轉身，彎腰的軟度、角度，他認為，黃國昌對韓國瑜的景仰之心、極盡用力拍馬屁，這份決心不容置疑。

王定宇 韓國瑜 黃國昌

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