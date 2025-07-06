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阿扁總統問市長屆滿下一步 陳其邁：領袖是自然形成的
前總統陳水扁今天邀請「五星級市長」陳其邁談市長任期屆滿後的下一步及接班人，阿扁總統認為未來陳其邁可能成行政院長或總統。陳其邁說，選民很討厭政治人物想東想西，一年多任期一定會做好做滿，他一向覺得領袖是自然形成的，如市長大位，若人民支持，自然就會水到渠成。
陳水扁「有夢上水」節目安排專訪高雄市長陳其邁，陳其邁暢談上任後爭取台積電、發展演唱會經濟、AI智慧城市等施政讓高雄脫胎換骨。
陳水扁向陳其邁提問，你3次選舉只能當6年市長，現在4年多成績「一級棒」，大家關心你的下一步，有人認為你可能去當行政院長或不排除未來進軍總統府，另外2026年接班人會是花落誰家？
陳其邁笑著應答，並借用陳水扁「做什麼像什麼」這句話來回應。他表示，做市長就是像市長，台灣現在是這樣，你若想東想西，到最後會讓選民討厭，他任期剩一年多，一定會做好做滿，把應該做的事情做好。
陳其邁表示，他覺得當市長有時比總統還累，因為當總統是壓力很大，但當市長是很忙，火災、淹水等事情都要煩惱，「下次要做什麼是下次的事情，我就專心把我的事情做好做滿，我是6年選3次，實在是歹命，所以要珍惜有限時間」。
陳說， 他一向覺得領袖是自然形成的，尤其選大位如市長，若人民支持就會自然水到渠成。陳水扁突然插話問陳其邁對於下屆市長有沒有口袋名單。陳其邁說，「沒有口袋名單」，但這個人一定要讓政治前輩阿扁總統說不錯才行，很感謝阿扁總統過去的照顧，讓他學習很多。
陳水扁說，他其實也是向陳其邁的父親陳哲男學習，並認為陳其邁是一棒比一棒強，「未來一定是不只這樣而已，要加油」。
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