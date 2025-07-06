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美對台關稅實質恐破20%…衝擊傳產 趙少康籲賴清德守住底線

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
美國對等關稅談判進入最終階段，外界預估對台結果預估在9日公布，立委賴士葆（左）指出，不能單看表面數字，這段期間匯率已經漲了約13、14%，若對等關稅為10%，等同多出近25%關稅，對傳統產業衝擊大。記者洪子凱／攝影
美國對等關稅談判進入最終階段，外界預估對台結果預估在9日公布，立委賴士葆（左）指出，不能單看表面數字，這段期間匯率已經漲了約13、14%，若對等關稅為10%，等同多出近25%關稅，對傳統產業衝擊大。記者洪子凱／攝影

美國對等關稅談判進入最終階段，外界預估對台結果在9日公布，立委賴士葆指出，不能單看表面數字，這段期間匯率已經漲了約13、14%，若對等關稅為10%，等同多出近25%關稅，對傳統產業衝擊大。中廣前董事長趙少康也痛批賴清德總統，施政仍有許多當務之急要解決，卻還在搞惡罷，「不會當總統就自己下來。」

賴士葆說，不分黨派都希望關稅能有好結果，但目前匯率一直漲，但從美國4月公布對等關稅後，已經漲了約13、14%，其實就屬於課稅一部分，但央行總裁卻未出手干預，可能是受美方或政府壓力希望台幣多升值一點，關稅降一點，讓表面數字好看，卻苦了許多傳統產業，在毛利率僅有3%至5%情況下卻被吃了逾10%非常辛苦。

賴士葆強調，關稅不能單看表面數字，而是要把匯率一起算進去，如果美方最後公布台灣是10%關稅，那加上升值匯率，可能就是23、24%，若台灣比照前陣子美國與越南達成協議類似「零關稅」方案，對農業和汽車產業影響將會非常大，賴總統一直以來都是全面配合美國，讓他擔心恐衝擊傳統產業。

趙少康也說，既然執政黨號稱「台美關係」有史以來最好，為何不能獲得更好的關稅待遇，應比照英國的10%關稅，呼籲賴總統該守住底線仍要守住，不應犧牲台灣產業的發展。

趙少康批評，施政有優先順序，包含關稅匯率、詐騙、兩岸關係、護理人員不足、少子化等，都是台灣現階段最重要且應解決問題，卻還在搞大罷免勞民傷財，痛批賴總統，「到底會不會當總統，不會當自己下來好了。」就連菜市場攤販都知道現階段最重要問題，不認同罷免行動，他相信公道自在人心，相信賴一定會踢到鐵板。

台美關係 美國 賴士葆 趙少康 關稅

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