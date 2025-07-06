韓國瑜稱他「人中呂布」 綠解讀反諷 黃國昌用8個字回應

立法院長韓國瑜稱民眾黨主席黃國昌是「人中呂布」，民進黨有立委解讀韓國瑜是藉三國演藝嘲諷黃國昌。黃國昌今天說，公眾人物的發言很容易就看得出品格跟高度，雙方高下立判，綠營立委的說法不值一評。

國民黨立委羅智強5日舉行「護民主反惡罷－100萬步走大安」新書發布會，韓國瑜到場支持，至詞時品評政壇人事，指「一種米養百種人」，提及黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，永遠衝。也有思想的巨人，像民進黨前主席施明德思想宏觀，也有行動上的巨人，路見不平一聲吼，就是立委高金素梅，陳玉珍如金門戰車。

民進黨立委王定宇事後指韓國國瑜看似正面褒獎黃國昌，卻是借古諷今，還能報岳家砂石場直播之仇，一舉三得。民進黨立委林俊憲則說，「小藍果然還得大藍來治」，這已經不是韓國瑜第一次偷酸黃國昌了，但從未看過黃反擊。

黃國昌今天到新北市汐止橫科市場，參加民眾黨舉辦的「民眾加菜啦」活動，分送高麗菜民眾前，接受媒體訪問時，被問到如何回應綠營立委的看法。