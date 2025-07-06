傳美欽點趙怡翔入國安會 美國務院：捏造不實

媒體報導，曾任駐美代表處政治組組長的台北市議員趙怡翔將辭去市議員職務，轉進國安會任職，主要是美國國務院欽點要人。國務院今天對此回應表示，有關美國對這類人事決定提出要求的說法，「完全是捏造與不實」。

網路媒體Newtalk新聞日前報導，據消息指出，民進黨籍台北市議員趙怡翔將於7月辭去市議員一職，約在8、9月轉進國家安全會議任職，可能擔任國安會副秘書長。他之所以轉戰國安單位，主要是美國國務院欽點要人，希望趙怡翔與美國相關單位對口，主要理由是趙怡翔先前駐美期間與川普1.0相關人士建立不少人脈。

對此，美國國務院一名不具名發言人今天以背景方式回覆中央社記者提問表示，「任何有關美國對這類人事決定提出要求的說法，完全是捏造與不實的」。

發言人說，有關台灣內部人事決定，建議向台灣方面詢問。

於此之前，6月底就有媒體報導指，趙怡翔將請辭市議員職務，並轉戰國安會。趙怡翔當時表示，現階段以議會工作為優先，對於是否請辭議員均不予回應。

趙怡翔於2022年底當選台北市議員，曾任外交部部長室主任、國安會秘書長室主任及民進黨國際部主任等職。