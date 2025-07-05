美將寄出12國關稅函 楊瓊瓔：政府別再讓人民「被突襲」

美國總統川普5日表示，已簽署要寄給12個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，預定7日寄出。國民黨立委楊瓊瓔表示，關稅風暴對出口導向的台灣帶來重擊，現在產業一邊「喊停」苦撐、一邊還要面對台幣升值重壓，但政府無論在補助計畫、貿易障礙或甚對美投資舉措上，都很久沒有向國人更新，不應再讓人民像過去一樣「被突襲」，否則企業難以應對，對產業發展和民生都是傷害。

楊瓊瓔指出，可以理解台美在進入談判過程，有不便即時公布細節、避免其他影響的考量，但政府在匆忙丟出特別預算僅900多億的企業補助計畫後幾乎停滯，沒有再看到對於台美關稅議題有向國人有建設性的說明，反觀美日談判過程中，日本政府一直有給自己國人更明確的產業態度。

楊瓊瓔說，至少台灣何時收到結果？關稅是高是低？對美讓利幅度多大？這些總應多少有所概述，否則要人民怎麼準備？企業怎麼避險、規劃下一步？

楊瓊瓔提到，現在只看到台幣突然狂升值、升幅世界第一，產業措手不及，從行政院宣講大罷免到總統談長毛象、「雜質說」，還有中央忙著槓上地方去砍地方的補助款，真的很少看到政府對這個外媒每天重點關注的關稅議題給國人什麼進度或提醒，還是政府根本無法掌握？只能被予取予求？

楊瓊瓔強調，川普有其不可預測性，但政府該有的應對、發展方向跟規劃都應有掌握，應讓產業及人民做最好的準備，協助台灣人民安穩度過挑戰，反過來說，如果總是要讓人民被突襲，虧了再虧，苦了再苦，絕非是人民所期盼的，請政府儘速說明，真正來重視民生。