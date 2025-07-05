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挺藍反惡罷聲援柯文哲 黃國昌：柯唯一做錯事就是得罪賴清德

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，民眾黨主席黃國昌（中）率黨內市議員到場力挺。記者余承翰／攝影
國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，民眾黨主席黃國昌（中）率黨內市議員到場力挺。記者余承翰／攝影

國民黨今在北市政府前辦反惡罷大型宣講活動，民眾黨主席黃國昌率黨籍議員林珍羽、黃瀞瑩、陳宥丞站台，黃表示，柯文哲唯一做錯事就是得罪民進黨、得罪賴清德總統，賴總統上任後心中充滿憤怒恨意，沒把心思放在治國、沒把力氣用在人民身上，過去一年看不到賴清德繳出像樣成績單。

黃國昌表示，想起日前參加世壯運開幕，他坐在下面看到這個從北市前市長馬英九開始規畫、在前市長柯文哲任內完工、在現任台北市長蔣萬安動用的大巨蛋中，看到不同政黨的台北市長一棒接一棒，可以讓市民覺得驕傲、讓世界看見台灣，不同黨派市長為市民福祉、為了下一代未來，有太多事情可以合作。

黃國昌說，但讓他難過是，讓北市脫胎換骨的柯文哲，當他坐在大巨蛋享受世壯運的感動時，柯文哲正在土城看守所，「柯文哲唯一做錯事就是得罪民進黨、得罪賴清德」，讓民進黨沒有辦法像過去八年一樣在立院胡作非為，柯得罪賴清德，讓賴只拿到40%選票，且從去年520開始，這個總統心中充滿憤怒恨意，沒把心思放在治國，沒把力氣用在人民身上，開始鬥爭路線。

黃國昌表示，賴清德不僅用司法檢調當鷹犬、用綠色媒體當工作，鬥臭柯文哲，讓柯文哲關押在看守所，甚至跟民進黨團總召柯建銘聯手，在國會發動無差別大罷免，企圖非常明顯，就是要讓國家重新走回民進黨一黨專制、一黨獨裁，過去一年中，看不到賴清德繳出任何像樣的成績單，當執政一片蒼白時，看到賴在同胞內找敵人，所有反對賴清德、民進黨的人，被當成民進黨的雜質。

「這個屬於全體的國家，還要讓民進黨胡作非為下去？要讓賴清德繼續專制獨裁下去？」黃國昌說，民眾黨始終相信一個信念，雖然柯主席被關押在土城看守所，但沒有放棄對抗民進黨專制獨裁，民眾黨永遠站在最前面，跟賴清德專制獨裁宣戰，這次大罷免對象是國民黨委員，但民眾黨不會置身事外。

黃國昌說，更沒有辦法榮忍一天到晚拿拐杖破壞公務、威脅在野黨立委的柯建銘，坐在立法院長位置，這件事情攸關台灣民主法治、下一代的未來，絕對不能繼續葬送在賴清德恣意妄為的專制獨裁下，至於台北市這五位被罷免的國民黨立委，盡心信力 代表人民監督民進黨政府，唯一犯下錯誤就是「膽敢監督民進黨」，不是因為做不好，而是勇敢站出來向賴清德獨裁說不，民眾黨北市所有黨公職將跟著五人並肩作戰。黃國昌

國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，民眾黨主席黃國昌（中）率黨內市議員到場力挺。記者余承翰／攝影
國民黨下午在台北市政府前舉辦反惡罷大型宣講活動，民眾黨主席黃國昌（中）率黨內市議員到場力挺。記者余承翰／攝影

國民黨 柯文哲 民眾黨 民進黨 罷免 賴清德 黃國昌

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