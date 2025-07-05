南下視察治水 卓榮泰：經濟部將提上千億大計畫

丹娜絲颱風將影響台灣，行政院長卓榮泰今南下視察雲林大埤鄉延潭大排整治情況，他表示，未來系統性治水，會以達到最小的淹水面積、最短的退水時間、最高的安全標準作為目標，因應極端氣候，經濟部水利署將提出經費上千億元的「系統性治水」大計畫，希望朝野共同支持。

去年連續3颱風襲台，造成各地嚴重災損，丹娜絲颱風將來襲，相關排水治理工程受到關注，卓榮泰今由經濟部長郭智輝、水利署長林元鵬、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡及劉建國等人陪同，視察雲林大埤鄉延潭大排整治情況。

大埤鄉西南側地勢低窪，周遭被延潭大排猶如萬里長城包圍，因未完整整治，去年受凱米颱風影響，西南側多個村落嚴重淹水，其中西鎮村淹水逾30小時，淹水處最高1.6公尺，去年經濟部核定1.31億元進行延潭大排第三期治理工程，目前正在設計審查，預計8月發包施工。

張麗善說，延潭大排整治工程連同第三期才完成60%，還需要6億多元才能完成全線整治，因應極端氣候，治水需要系統性治理，包括農業排水、灌溉區外排水等，希望行政院都能一併支持。

卓榮泰表示，十多年來中央跟地方合作的治水工程，已有相當多的進展，未來將從抗災、避災、減災等各項工作上再繼續努力，希望真的能夠達到「系統性治水」的目標。

他指出，從前瞻、八年八百億治水計畫到現在，還有一些最根本、最核心的問題沒有徹底處理，如果沒有再一次系統性地做好，就會回到原點。